Avança la llei de famílies que preveu 5 dies l’any per cuidar un familiar

Amb retard, però, finalment, el Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts la llei de famílies que preveu un permís per cures de 5 dies anuals i retribuïts per atendre un familiar fins a segon grau o convivent en cas d’accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs. A més, la nova norma també estableix un permís parental no retribuït de 8 setmanes que es podrà utilitzar de forma contínua o discontínua a temps parcial o complet fins que el menor tingui 8 anys. Així, després de setmanes de confrontació i llargues negociacions entre el PSOE i Unides Podem, s’ha aprovat l’avantprojecte de la nova norma dues setmanes després del que estava previst. Ara, però, encara ha de passar per l’audiència pública per, després, tornar al Consell de Ministres.

Cinc dies de permís retribuït

Aquesta llei ja havia de passar pel Consell de Ministres el passat 29 de novembre, però va desaparèixer de l’agenda a l’últim moment. Aquest dimarts, en una roda de premsa, la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha assegurat que es tracta d'”una de les lleis més importants d’aquest curs polític” i que permetrà “revertir carències històriques molt importants en la protecció de les famílies”.

Les ministres Ione Belarra i Irene Montero atenen els mitjans de comunicació davant la Comissió Europea | ACN (Nazaret Romero)

L’esborrany proposa 5 dies de permís anuals, retribuïts, per cuidar pares, fills, avis o nets en casos com “accident, malaltia greu, hospitalització o cirurgia amb recuperació a casa”. A més, també contempla quatre dies remunerats (fins ara eren dos) per faltar a la feina per força major familiar i que requereixi atenció immediata, per exemple, accident o malaltia.

Vuit setmanes per a pares i mares

L’avantprojecte estableix un altre permís, en aquest cas no remunerat, de vuit setmanes per a pares i mares, que podran agafar seguits o no, fins que l’infant compleixi els 8 anys. Aquest permís, però, s’instaurarà de manera progressiva i el 2023 serà de sis setmanes i, el 2024, de vuit.

Pel que fa als permisos de maternitat i paternitat, aquests es mantindran en 16 setmanes i es descarta la proposta de Belarra d’allargar-los fins als 6 mesos.

Equipara drets de famílies nombroses i monoparentals

La norma també incorpora l’ampliació del concepte de família nombrosa a les monoparentals amb dos fills i tindran els mateixos drets, així com els de les famílies que tinguin dos fills on un ascendent o descendent tingui discapacitat, encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d’aliments. A més, la nova norma també equipara els drets entre els matrimonis i les parelles de fet. Aquestes últimes tindran accés als quinze dies de permís per registre equiparables al matrimoni.

La nova llei equipara els drets de les famílies monoparentals als de les famílies nombroses | Pixabay

Una altra de les novetats que inclou el text també és l’ampliació del dret a cobrar l’ajut de 100 euros mensuals per cada menor de 3 anys a càrrec a mares que estiguin a l’atur, que tinguin un lloc de treball a temps parcial o temporal o que hagin cotitzat, mínim, durant un mes a partir del part. La ministra Belarra ha detallat que es converteix en “permanent” i que arribarà a entre 200.000 i 250.000 noves mares.

Prohibeix el ‘pin parental’

La nova llei, que encara ha de tornar a passar pel Consell de Ministres abans d’arribar al Congrés de Diputats, també inclou la prohibició del conegut com a ‘pin parental’ i no permetrà que pares ni tutors puguin impedir que els infants accedeixin a continguts sobre diversitat familiar a les escoles.