La CUP titlla “d’autèntica vergonya” la reforma del Codi Penal

La diputat de la CUP Laia Estrada ha titllat “d’autèntica vergonya” la reforma del Codi Penal davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la sessió de control al Govern al ple del Parlament aquest dimecres. “Vostès van anar a Madrid assegurant que volien l’amnistia i l’autodeterminació i tornen amb un vestit fet a mida per condemnar el Primer d’Octubre i una reforma dels desordres públics que aplana el camí cap a la repressió”, assegurava Estrada dirigint-se al president Aragonès.

Aposten per la mobilització sostinguda

De fet, s’ha queixat que ERC ara hagi sortit amb la via Montenegro i ha reivindicat que van ser ells qui van impulsar aquesta via. “L’única forma és la confrontació des de la mobilització sostinguda i constant”, ha opinat Laia Estrada, qui ha recordat com el govern espanyol es nega a fer un referèndum. Alhora, també s’ha queixat al president de l’executiu de dur a terme les “polítiques de la patronal i de Foment” i que “no tenen res a veure en donar resposta a les necessitats de la població”. “Seguirà utilitzant la política del peix al cove, penalitzant la repressió i beneficiant les empreses de l’IBEX-35?”, ha preguntat Estrada en seu parlamentària.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el debat de política general / Mireia Comas

Aragonès es defensa

Aragonès ha assegurat que “li sorprèn que li sorprengui” que quan ERC fa la proposta d’un referèndum digui que no. “Nosaltres no ens resignarem i vostès crec que tampoc. És imprescindible posar sobre la taula un debat sobre un referèndum que pugui ser reconegut internacionalment”, ha dit Aragonès. De fet, assegura que la proposta d’ERC de necessitar un 50% de participació i un 55% del “sí” per negociar la independència va en la línia del Govern de la Generalitat sobre l’Acord de Claredat.

A més, Aragonès ha assegurat que amb la reforma del Codi Penal milloraran les condicions de totes les persones represaliades i ha retret a la CUP que quan no hi havia resultats només “criticaven”. “Ara que n’hi ha, critiquen la negociació. No són sortides individuals”, ha dit el president Aragonès.