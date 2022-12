Illa vol el cessament de Cambray pels resultats de les competències bàsiques

El primer secretari i líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, el cessament del conseller d’Educació, Josep González-Cambray, després de la davallada de l’aprenentatge de català, anglès i matemàtiques que han detectat l’última avaluació de les competències bàsiques de sisè de Primària i quart d’ESO. Illa també ha demanat que avanci en l’aprovació dels pressupostos i assegura que “hem de fer un bon acord”. “Anem pendent a vall i sense frens ni conductor. Porten cinc anys governant aquesta conselleria”, ha dit Illa fent referència als resultats de les competències. A més, ha recordat que l’any passat els resultats ja no vans er “gaire bons”.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray / ACN

No cessarà Cambray

En el marc de la sessió de control al Parlament d’aquest dimecres, el president Aragonès li ha replicat que no pensa cessar el conseller. “Ignorar que la pandèmia ha produït efectes en la qualitat educativa seria viure en un altre món”, ha justificat Aragonès, que atribueix “bona part” dels resultats a l’impacte de la covid-19. En canvi, Illa li ha retret que sempre es queixi i li ha demanat que actuï. Aragonès ha reconegut que preocupa els resultats educatius perquè no són independents al context socioeconòmic i sanitari. Per això, ha dit el president, vol aprovar els pressupostos del 2023 quan abans millor.

“Més docents que mai”

Aragonès ha reivindicat que “que està fent el seu Govern”, explicant que s’està impulsant un pla de reforç, en anglès, en matemàtiques i en català. “En els àmbits on creiem que hi ha més marge de millora”, afirma el president. De fet, ha volgut fer especial èmfasi en els centres on els resultats han estat més problemàtics. A més, ha recordat que els nous horaris provoca la incorporació de 3.500 docents que “millorarà la qualitat educativa”. Tenim una ràtio per docent més baixa dels últims anys. “Tenim més docents que mai per als alumnes”, assegura Aragonès.