David Madí: “L’estat espanyol està ple de microvillarejos”

L’empresari, assessor i ex-alt càrrec de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí ha carregat contra la justícia espanyola, a qui acusa d’implicar-lo en qualsevol trama política que passi a Catalunya encara que no hi tingui res a veure. En una entrevista a RAC1, Madí ha criticat la impunitat de certs funcionaris per fer informes falsos o retorçats que l’han acabat esquitxant. “L’estructura jurídica de l’estat espanyol, també a Catalunya, està plena de microvillarejos, funcionaris que tenen petits poders que els fan servir de manera despòtica”, ha etzibat.

“Se senten impunes”, ha dit l’empresari, que ha posat l’exemple d’un “jutge que dicta presó provisional durant dos anys” per a algú i després “no passa res” quan es demostra que no hi havia proves o el d’un inspector d’Hisenda que “t’aixeca una acta quan sap perfectament que en 10 anys l’acabaràs guanyant”. En opinió de Madí, el Codi Penal espanyol no necessita “reformes legals d’alçada” –com la que s’està tramitant al Congrés–, sinó una llei contra els abusos dels funcionaris públics que acabin amb la seva impunitat.

David Madí, acompanyat per un agent de la Guàrdia Civil, en una imatge d’arxiu / Europa Press

Madí també ha aprofitat per llançar més d’un dard contra els Mossos d’Esquadra, a qui acusa de reproduir estratègies de les clavegueres de l’estat. “La mecànica de clavegueram de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s’està començant a reproduir als Mossos. S’utilitzen les filtracions d’informes d’una manera clarament il·legítima”, ha dit en relació a informes filtrats sobre causes que l’afecten.

Madí dispara contra la justícia pels casos Triacom i Volhov

David Madí no ha perdut l’ocasió de criticar l’actuació del Jutjat del Penal número 1 de Barcelona, que a l’octubre el va condemnar a 14 mesos de presó per frau fiscal vinculat a l’empresa Triacom. L’empresari ha assegurat que ja ha recorregut la sentència i que tot el cas és una “invenció de la factoria Villarejo” de l’any 2012. “És totalment fals i esotèric”, ha dit. Madí considera que després de 12 anys buscant-li les pessigolles pel finançament il·legal de CiU, van optar per canviar d’estratègia.

“Com que no encaixava per enlloc, es transforma en un tema purament fiscal”. També ha lamentat que la sentència “diu el contrari del que va passar al judici”, ja que considera que es va demostrar clarament que no hi havia relació entre els cinc acusats. Respecte a l’operació Volhov, Madí ha recordat que es tracta d’una causa prospectiva per poder vigilar persones vinculades al Procés que estaven fora del món de la política i que de les acusacions inicials –com la trama russa i les criptomonedes– no en queda res. Fins i tot la fiscalia europea ha arxivat una denúncia contra Madí per un suposat tràfic d’influències arran del fons Next Generation.