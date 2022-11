La fiscalia europea arxiva l’acusació contra David Madí per manca de proves

Estirada d’orelles al jutges instructor de la causa Volhov. La Fiscalia Europea ha decidit arxivar la denúncia presentada contra David Madí per tal que investigués un presumpte tràfic d’influències arran dels fonts Netx Generation. La fiscalia europea ha dictat una resolució, a la que ha tingut accés El Món, per la que decideix arxivar la causa per manca de proves. La decisió dictada el passat 28 d’octubre s’ha comunicat aquest dilluns als processats.

El cas es fonamenta quan el passat 18 d’agost de 2021 va tenir entrada a la delegació espanyola de la Fiscalia Europea testimoni de la interlocutòria de data 28 de juliol de 2021 dictada pel Jutjat d’Instrucció nº1 de Barcelona, que instrueix la macrocausa contra la suposada trama civil i empresarial del Procés. Una resolució sobre una conversa telefònica mantinguda el 20 d’octubre de 2020 entre. David Madí

Cendrós i Joan Ferrar Oliva en el marc d’una trobada empresarial de Foment del Treball sobre els futurs fons de la Unió Europea per ajudar a superar la crisi de la COVID. Una conversa de la que el jutge, tot i l’oposició del fiscal hi va veure indicis d’un delicte d’abast europeu.

Resolució de la fiscalia europea per la que s’arxiva la causa contra Madí/QS

Una conversa no és prou prova

La conversa que va obrir la denúncia europea va ser interceptada en el curs de les diligències prèvies 111/2016 tramitades pel jutge Joaquín Aguirre. A l’esmentada interlocutòria s’indicava que la conversa semblava referir-se al possible repartiment d’uns fons europeus destinats a Espanya per part de la Unió Europea en la lluita contra la pandèmia causada per COVID19, i que, per tant, els fets podrien respondre a un delicte de frau de subvencions europees.

Ara, la sala de la fiscalia, entén que la “conversa feia referència al desenvolupament d’una imminent activitat empresarial en què el

investigat David Madí participaria com a assessor”. Però sí que aclareix que Madí té contactes o relacions privades de les que se serveix en el desenvolupament de la seva activitat professional com a assessor en aquest camp”. Una tesi que defensava l’exfiscal del cas Fernando Maldonado. En aquest marc, la fiscalia europea reconeix que “actualment i exhaurides les vies de recerca possibles, no és possible determinar ni la identitat dels contactes ni si en el desenvolupament de la seva activitat d’assessorament es va servir de tals contactes per a l’obtenció o la utilització indeguda de subvencions europees per als seus clients ni és possible determinar, si escau, el import”. És a dir, que tot i l’activitat investigadora no han pogut trobar cap indici inculpatori.