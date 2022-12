Un conductor borratxo envia el cap de la Guàrdia Civil a Barcelona a l’UCI

El cap de la Comandància de Barcelona de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro de Medina, està ingressat a l’UCI després de patir un accident de trànsit en una zona industrial de Sant Andreu de la Barca, localitat on la policia militar espanyola té la seva seu. Segons ha avançat ElNacional i han confirmat a El Món fonts de l’institut armat, Pizarro de Medina viatjava aquest dimarts en un cotxe oficial amb xofer i escorta quan un altre vehicle “va envair el carril contrari”.

Pizarro de Medina “està greu, però no es tem per la seva vida”, confirmen les mateixes fonts de la Guàrdia Civil. El coronel ha patit una fractura a la clavícula i diversos traumatismes. El xofer va ser donat d’alta el mateix dia a la tarda i el conductor, que anava begut, ha estat detingut per la policia local de Sant Andreu de la Barca, que va ser la primera a arribar al lloc dels fets i s’ha fet càrrec de la investigació.

L’accident es va produir en una rotonda a l’accés a l’N-II. Quan els agents de la Policia Local van arribar al lloc de l’accident, van fer la prova d’alcoholèmia al conductor de l’altre vehicle, que en donar positiu va quedar detingut.

Acte de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca / Europa Press

Un veterà de la Guàrdia Civil que “no fa política”

El coronel Pedro Antonio Pizarro de Medina va ser nomenat cap de la Comandància de Barcelona a mitjans de juny del 2021, en plena polèmica pel retard en la vacunació dels agents de la policia espanyola. El dia que va assumir el càrrec, Pizarro va advertir la Generalitat que la Guàrdia Civil “no fa política” i que no pensava assumir situacions discriminatòries com la que, a parer seu, es va viure en plena pandèmia.

El comandament té una llarga trajectòria a Catalunya, on va arribar quan només tenia sis anys i a on va tornar després de passar per les comandàncies de Guipúscoa i Navarra.