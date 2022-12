Antifrau alerta que més del 20% de catalans no sap identificar la corrupció

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha emès un crit d’alerta davant el que considera la permissivitat de la ciutadania de Catalunya amb la corrupció. Una dada que es desprèn del 7è Baròmetre sobre La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes que l’OAC ha presentat aquest matí. “Són especialment rellevants les xifres que evidencien les dificultats per identificar la corrupció en conductes que gairebé serien la pròpia definició de corrupció“, conclou l’estudi de l’entitat que dirigeix el magistrat Miguel Ángel Gimeno.

“Hi ha un retrocés en la capacitat per llegir la corrupció”, adverteix l’OAC arran de les dades presentades. I raó sembla que no els manca. El balanç general respecte l’onada anterior és que el 2020 una “majoria aclaparadora” reconeixia la corrupció com a paradigmàtica: cas de l’aprofitament del càrrec públic per a un benefici privat (94’8%), en el fet de pagar per fer-se amb una contractació pública (92,5%) o de votar un projecte per afavorir el fill (92,4%). Enguany, els percentatges cauen en picat: 78%, 78,1% i 74%. És a dir, que entre un 20 i un 22% dels 1.858 enquestats, majors de 16 anys i amb ciutadania espanyola no sap identificar la corrupció.

Gràfic sobre la corrupció i la tolerància segons el baròmetre de l’OAC

Més percepció de corrupció

L’enquesta també ressalta que augmenta la percepció de corrupció de la ciutadania catalana. En detall, se situa en un 80,2% estan convençudes que hi ha molta o bastant corrupció. L’any 2020 aquesta xifra se situava en el 67%. Una tendència que havia anat de baixa des de l’any 2014, i que ara ja s’acosta al seu rècord, del mateix any 14 del 82,3%. Paral·lelament, un 82,6% dels enquestats percep la corrupció a Catalunya com un problema greu o bastant greu. Fa dos anys, la xifra era del 79,5%.

El diagrama del baròmetre, però, constata les diferències de percepció segons el nivell d’estudis dels enquestats. D’aquesta manera, les persones amb estudis primaris consideren que hi ha molta corrupció el 35,5% envers el 26,7% del conjunt dels enquestats; que la corrupció és un problema greu, que és del 46% envers 38,3% i que en els darrers anys va augmentar, el 59,6% davant el 51,1%.

Tolerància amb les conductes enteses com a corruptes

Paral·lelament, aquest augment de la percepció de la corrupció també creix el que l’OAC descriu com a “tolerància, relativització i justificació” de les conductes enteses com a corruptes. En aquest marc, el baròmetre subratlla que el 29,3% dels catalans admet (molt o bastant) que un alt càrrec accepti com a regal una caixa de vi quan el 2020 era el 21,1%. Un dels altres exemples és el percentatge del 21,9% (11,9% el 2020) que veuen bé que una persona que treballi al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se una llista d’espera; o bé que un 17,9 (6,4% el 2020) tolera entre molt i bastant el nepotisme, això és, que un càrrec polític contracti amistats per lloc de confiança.

Les corrupteles que socialment estan més justificades són l’empadronament d’un fill a casa els avis per tal de poder-lo matricular a l’escola desitjada (un total del 35,7% ho troba molt o bastant justificable, quan al 2020 ho acceptava un 26,9%) i, en segon terme, trucar un metge amic per saltar-se la llista d’espera (31,6%) i, tot un clàssic a l’Estat espanyol, no pagar l’IVA que correspon a una transacció que si el 2020 era un 13,8% ara escala al 27,8%.