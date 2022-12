El Govern ha de pagar 304 milions per l’anul·lació del contracte de l’ATLL

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat que retorni a l’empresa Acciona 304.417.248 euros per l’anul·lació del contracte de gestió d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El tribunal ha dictat tres sentències aquest dijous que responen als recursos de l’ATLL en el seu litigi contra la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. El TSJC va anul·lar l’adjudicació a Acciona de la gestió del servei d’abastament d’aigua en alta el 2015 i, el febrer de 2018, el Tribunal Suprem va avalar aquesta decisió. En aquell moment i mentre el contracte es refeia de nou, el Departament de Territori va decidir que Acciona continués sent la prestadora del servei mantenint les mateixes condicions. Al juliol del mateix any, el govern d’ERC i Junts per Catalunya va decidir que la gestió passés a ser pública i la Generalitat n’assumiria la gestió directa del servei. Després de reclamar 38 milions d’euros a l’empresa, aquesta decisió es va fer efectiva el febrer de 2019.

Procés de privatització i desprivatització

Anys abans que el govern d’ERC i Junts decidís desprivatitzar la gestió del servei, durant el govern d’Artur Mas, aquesta empresa havia guanyat el concurs públic per adjudicar-se la privatització per un valor de 1.000 milions d’euros, convertint-se així en la més gran mai feta per la Generalitat. L’abril del 2019, la Generalitat va dictaminar que la liquidació final era de 53,86 milions d’euros i va decidir desestimar les al·legacions de l’empresa.

El govern d’ERC i Junts per Catalunya va decidir desprivatitzar la gestió del servei, en contra del que volia l’empresa que va guanyar el concurs, Accions | ACN

Les tres sentències del TSJC

El TSJC ha emès les tres sentències aquest dijous, les quals encara es poden recórrer davant del mateix tribunal. La primera estima en part el recurs d’Acciona i anul·la la resolució que havia aprovat la liquidació provisional del contracte. El text també anul·la la resolució de la mateixa Conselleria de Territori que, després, havia aprovat la liquidació definitiva final i reconeix el dret de l’empresa a rebre 262.813.610 miliones d’euros pel concepte de cànon no amortitzat, 38.228.293 euros per les inversions realitzades no amortitzades i la suma de 3.375.345 euros pels costos de licitació i constitució. Tot plegat suma més de 304 milions d’euros.

La segona sentència reconeix el dret de l’empresa a rebre una retribució per la prestació del servei duta a terme entre el gener i el febrer de 2019, abans que la Generalitat n’assumís la gestió, més els interessos corresponents.

Per últim, la tercera sentència ordena al Govern a retornar a Acciona la garantia definitiva, valorada en 29,86 milions, i compensar-li les despeses de manteniment de l’aval des que s’hauria hagut de produir la devolució fins a la seva definitiva cancel·lació, sumant els interessos corresponents des que Acciona va retornar les instal·lacions el 3 d’abril del 2019.