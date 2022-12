El PSC vol deixar en “standby” l’acord de fiscalitat entre Govern i comuns

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha assegurat que el seu partit vol deixar “d’alguna manera” l’acord de fiscalitat entre Govern i comuns en “standby”. El document signat entre l’executiu de Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssic Albiach, inclou un reajust de l’impost de patrimoni per recaptar fins a 12 milions d’euros. De fet, afecta als patrimonis superiors a 10,6 milions i l’objectiu és equiparar-lo a l’impost de la solidaritat que ha impulsat el govern espanyol. El pacte també inclou nous impostos als grans vaixells i als aliments ultraporecessats, així com augmentar un 33% el tribut sobre els pisos buits.

Salvador Illa a la Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

No condiciona al PSC

Alícia Romero ha afirmat que “respecta” l’acord entre Govern i comuns, però “no condiciona” els socialistes. “Nosaltres estem fent la nostra negociació i esperem que puguin encaixar els projectes”, ha afegit. Pel que fa a les converses, la portaveu del PSC ha dit que no hi ha res encallat sinó que el Govern està fent el retorn a algunes de les propostes que els socialistes han posat sobre la taula. I Romero ha insistit que el seu partit vol incloure als pressupostos l’impuls per ampliar l’aeroport del Prat, el Hard Rock i la ronda nord.

Sense pressa

Romero ha criticat que l’executiu ara tingui pressa perquè, segons ha dit, és ERC qui ha decidit quan ha començat a negociar amb el PSC, ja que els socialistes fa molts mesos que s’hi estan oferint. “No ens poden posar pressa a nosaltres. Ara no volem pressions. Volem fer una negociació de tu a tu i això necessita temps”, ha afegit. Aquesta tarda Govern i PSC es tornen a reunir. I la portaveu del PSC ha insistit que si el Govern porta els pressupostos al Parlament sense l’acord amb els socialistes, el seu grup presentarà una esmena a la totalitat en contra.