Rius adverteix que els models de Junts i comuns són “oposats”

El portaveu i vicepresident de Junts, Josep Rius, ha assegurat que els models de Junts per Catalunya són “oposats”, en una entrevista a TV3. Amb això, assegura que Junts està estudiant l’acord entre l’executiu català i els comuns per veure si inclou alguna qüestió “incompatible”. El pacte inclou algunes mesures com un increment de l’impost e patrimoni per a qui tingui més de 10,6 milions d’euros de patrimoni, així com la creació d’impostos als aliments ultraprocessats i als grans vaixells.

Quart cinturó, ampliació de l’aeroport i Hard Rock

Rius també ha volgut deixar clar que el quart cinturó, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Hard Rock són projectes importants pel seu partit i per afrontar la negociació entre el Govern i Junts per Catalunya. “Tornarem a negociar en els propers dies com hem fet amb responsabilitat”, assegura Josep Rius, que afirma que encara queden “reunions pendents”.

Josep Rius, Vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya 2/12/2022 / Mireia Comas

Sorpresa per l’acord Govern-comuns

De fet, ha mostrat la seva “sorpresa” per l’acord entre l’executiu i el partit de Jéssica Albiach, ja que “Aragonès va dir que el soci prioritari era Junts per Catalunya”. Amb això, Junts dona molta importància a la factura energètica que paguen les petites i mitjanes empreses i els autònoms. “Més enllà d’uns ajuts estructurals, calen uns ajuts a curt termini”, afirma Josep Rius. També ha volgut subratllar la importància de l’escola concertada i els seus mòduls, que “fa molts anys que no s’actualitzen”.

També ha posat en valor les 50 mesures proposades per Junts per incloure als pressupostos. Entre ells hi ha augmentar la bonificació de l’impost de successions, una deflactació de l’IRPF i destinar més diners a l’escola concertada. També aposten per incrementar el percentatge del pressupost de Salut que es destina l’atencó primària –també fins al 25% del total de la conselleria– i avançar en l’objectiu de destinar el 6% del PIB a Educació.