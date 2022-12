Tres detencions més relacionades amb l’assassinat del Bingo de Tortosa

La investigació conjunta del Cos Nacional de Policia i dels Mossos d’Esquadra ha permès detenir tres persones més relacionades l’assassinat de la treballadora d’un bingo de Tortosa el passat 19 de setembre. Tot arran d’un robatori violent amb arma de foc que va acabar amb la vida de la treballadora i va deixar un home ferit de gravetat.

El sinistre, que es va perpetrar a mitjanit, va començar a resoldre’s a partir de les 7 del vespre del mateix dia, quan en un operatiu de recerca, els investigadors van detenir cinc persones. A dos dels detinguts la policia els acusava de ser els autors materials de l’homicidi. Un dels detinguts, menor d’edat, va ingressar a un centre de menors, mentre que l’altre arrestat va ingressar a un centre penitenciari. Els altres tres detinguts van quedar en llibertat després de la declaració a seu policial.

Bèlgica, la clau

Tot i aquestes detencions, Mossos i CNP van mantenir oberta la investigació. Una col·laboració que va donar els seus fruits el passat 20 de novembre quan l’equip conjunt d’investigadors, en col·laboració amb la Policia Federal de Bèlgica, el tercer presumpte autor dels fets va ser localitzat. L’home havia fugit a Brussel·les, i gràcies a la Xarxa Europea de Recerca Activa de Fugitius (ENFAST), se’l va poder emmanillar i portar davant les autoritats judicials belgues.

Finalment, el sospitós va ser extradit a Catalun i va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número dos de Tortosa, que instrueix el cas, i que el 12 de desembre, ja en va decretar l’ingrés a presó. La setmana no acaba aquí. Aquest dimecres, i a Tortosa es va registrar una altra detenció en relació amb l’assassinat i el robatori. El detingut ha passat avui al matí a disposició judicial. De manera simultània, dues persones més, presumptament relacionades amb els fets, van ser detingudes a Navarra per la Policia Nacional per donar cobertura al presumpte autor dels fets i van quedar en llibertat després de la declaració en seu policial.