En llibertat tres dels detinguts per l’assalt mortal al bingo de Tortosa

Tres dels cinc detinguts aquest dilluns al vespre com a presumptes implicats en l’homicidi d’una dona durant l’assalt a un bingo de Tortosa van quedar en llibertat hores després del seu arrest, segons han confirmat a l’ACN fonts dels Mossos d’Esquadra. El cas continua sota secret de sumari i es desconeix si aquests tres individus, entre els quals hi ha una dona, es mantenen com a investigats o si seran citats per declarar. Els altres dos detinguts, relacionats amb la mort de la treballadora per un tret al cap i les ferides amb arma de foc a un client, passaran a disposició judicial en les pròximes hores. Un dels arrestats que continua sota custòdia policial és menor d’edat i serà posat de forma imminent a disposició de la Fiscalia de Menors.

Assalt de matinada amb una víctima mortal

Cap a les 00.50 h d’aquest dilluns, poc abans del tancament del bingo, tres encaputxats armats van accedir al Bingo Vali Park, ubicat al número 2 de la plaça Corona d’Aragó. Un cop dins, els individus van exigir-li a l’únic client que quedava al local i que jugava en una màquina escurabutxaques que entregués el seu mòbil. Davant la seva negativa, van disparar-li per l’espatlla. Quan ja marxaven, van veure que la treballadora activava l’alarma i van tornar a obrir foc. Aquesta vegada, van disparar-li al cap a boca de canó. L’avís, però, ja s’havia enviat.

Les dues víctimes van poder ser traslladades a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Així i tot, la dona va morir poques hores després a conseqüència del tret al cap. D’altra banda, l’home va ser sotmès a una operació per extirpar-li la bala i es troba ingressat a l’UCI. Continua estable i no es tem per la seva vida, però el seu estat és greu, segons l’ACN.

Cartell del bingo de la plaça Corona d’Aragó de Tortosa on s’ha produït l’atracament mortal | ACN (Anna Ferràs)

Cinc detinguts hores després

Els Mossos d’Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, detenien al vespre cinc individus presumptament implicats en l’assalt i homicidi al bingo de Tortosa. Entre els detinguts hi hauria una dona i un menor.

La detenció la confirmava el cos català a través de Twitter. Poc després, l’Ajuntament de Tortosa informava que les detencions s’havien produït al voltant de l’avinguda Felip Pedrell. El consistori detallava que, en el decurs de l’actuació, s’han pogut sentir unes detonacions. Han afirmat que aquestes no corresponien a trets, sinó a granades ensordidores que la policia utilitza per atordir les persones que pretén detenir.

També s’ha confirmat que els detinguts formen part d’un grup arribat de fora de la ciutat que podrien estar relacionats amb fets delictius a altres llocs de l’Estat.

Investigació en marxa

Encara no s’ha confirmat el mòbil d’aquest atac. Inicialment, s’atribueix a un atracament amb violència, però tampoc es descarta que no sigui un mòbil econòmic, ja que, segons les fonts de l’ACN, no es van endur els diners de la caixa del bingo. Per ara el cas està sota secret de les actuacions i està sent portat per l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos de la regió policial de les Terres de l’Ebre.