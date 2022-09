Maten a trets una treballadora d’un bingo de Tortosa durant un atracament

Una treballadora d’un bingo de Tortosa ha estat assassinada a trets la matinada d’aquest dilluns durant un robatori, segons confirmaven a l’ACN fonts coneixedores. Els fets han tingut lloc en una sala de jocs, apostes i bingo situat a la plaça de la Corona d’Aragó de Tortosa, número 2, a les Terres de l’Ebre, cap a les 00.50 hores. Un grup de persones armades ha accedit al local que han obert foc a l’entrada i a la sortida contra les dues persones que quedaven a l’interior. Primer haurien disparat a un home, client del bingo, que hauria quedat ferit a l’espatlla. Quan marxaven, han tornat a disparar ferint de gravetat una treballadora de l’establiment.

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), han traslladat les dues víctimes a un centre hospitalari de Tortosa, però la dona ha mort poques hores després, com ha confirmat Mossos d’Esquadra en un comunicat.

Tres atracadors, com a mínim

Tres persones han entrat al bingo de Tortosa passada la mitjanit, segons ha pogut saber El Món, i haurien disparat a la treballadora, que ha mort a l’hospital, i a un client que es trobava a l’interior. No es descarta que, a l’exterior de l’establiment, hi hagués alguna altra persona que pogués estar esperant els atracadors.

Investigació en marxa

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de les Terres de l’Ebre s’han fet càrrec de la investigació de l’homicidi de la dona i l’assalt al local, de la qual no s’han comunicat més detalls. El cas està sota secret d’actuacions, segons el comunicat de Mossos. Les primeres hipòtesis apunten a un robatori amb violència, tot i que els tampoc s’ha confirmat si els individus s’han emportat alguna cosa. A hores d’ara, no hi hauria cap detingut.

La DIC comptarà amb la col·laboració de la Unitat Central d’Atracaments dels Mossos d’Esquadra.