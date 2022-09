La víctima de l’atracament del bingo de Tortosa va rebre un tret al cap

La víctima mortal de l’atracament a un bingo de Tortosa va rebre un tret al cap que li va causar la mort. Les dues víctimes, aquesta dona i un client, encara estaven vius quan van arribar a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Finalment, però, la treballadora va morir hores després com a conseqüència del tret al cap que va rebre durant l’atracament. L’home, que va rebre un tret a l’espatlla, continua estable però ingressat a la UCI de l’hospital. No es tem per la seva vida, tot i que el seu estat és greu segons ha pogut saber l’Agència Catalana de Notícies.

Els autors de l’atracament van ser tres lladres que van accedir al bingo vestits de negre i encaputxats i van obrir foc primerament contra l’home. Quan ja marxaven van veure que la víctima activava l’alarma i li van disparar al cap causant-li finalment la mort. Els atracadors no van ferir ningú més perquè només hi havia les dues víctimes a la sala de jocs. L’establiment estava a punt de tancar quan van arribar i encara no està clar el mòbil d’aquest atac. El mòbil podria no ser econòmic perquè segons aquestes fonts no es van endur els diners que hi havia a la caixa del bingo.

Cas sota secret de les actuacions

El lloc on van passar els fets és el Bingo Vali, situat als baixos d’un edifici de la plaça Corona d’Aragó de Tortosa. Es tracta d’una zona important de la capital ebrenca perquè és un dels principals accessos. Al costat del bingo hi ha una benzinera 24 hores i un dels hotels més importants de la ciutat. Per ara el cas està sota secret de les actuacions i està sent portat per l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos de la regió policial de les Terres de l’Ebre.