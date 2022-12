La Intersindical crida la comunitat educativa a “fer pinya” pel català

La Intersindical ha exigit en una roda de premsa aquest dimecres a les portes del Departament d’Educació que la conselleria que dirigeix Josep Gonzalez-Cambray garanteixi el compliment de la immersió lingüística a les escoles del país i asseguri el compliment dels drets lingüístics d’estudiants i famílies. El sindicat també ha fet una crida al conjunt de la comunitat educativa per “organitzar-se i fer pinya” en defensa del català a l’escola. “Només la fermesa i la mobilització social podran empènyer les nostres institucions a garantir que puguem viure plenament en català, tot plantant cara a l’ofensiva lingüicida”, ha assenyalat el coordinador de llengua de La Intersindical, Gerard Furest, que ha demanat plantar cara a “l’ofensiva lingüicida”.

Furest ha recordat la trajectòria de lluita a favor dels drets lingüístics del sindicat en els últims quatre anys i ha avisat de la situació crítica a la qual s’enfronta el futur de la llengua catalana. En aquest sentit, defensen la immersió lingüística com “un dels consensos de país més valuosos” i han alertat que la situació és “alarmant”. “La immersió no s’ha aplicat mai de manera efectiva i generalitzada, especialment a secundària i a la Formació Professional”, ha denunciat. També ha carregat contra els diferents governs que “no han fet més que recular davant la pressió de grupuscles extremistes”. A això s’hi ha sumat l'”ofensiva espanyolista” contra la llengua i la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que “s’afegeix a una estratègia de l’Estat espanyol i de les organitzacions catalanòfobes que busca fer desaparèixer la nostra llengua” per tal d'”assimilar-nos nacionalment”.

“Cada vegada són més els docents que es troben indefensos i fins i tot assenyalats a l’hora de voler fer un ús normal del català als centres educatius, tal com és la seva obligació legal”, ha alertat Furest, que ha insistit que la vehicularitat del català no pot ser “un acte de voluntarisme ni de militància”, sinó “un dret garantit”. La Intersindical s’ha solidaritzat amb la professora de la Salle de Palma de Mallorca pel cas de la bandera espanyola i amb el professorat de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. “No esteu sols”, han reblat.

Les exigències al departament

Posteriorment han explicat els punts que han traslladat al departament com a irrenunciables en la defensa de la llengua:

Revisió i publicació dels projectes lingüístics de centre.

Activació de la inspecció educativa per garantir els drets lingüístics.

Garantir que les activitats extraescolars són en llengua catalana.

Assegurar l’extensió i la implementació del Pla d’impuls a la llengua catalana.

Augmentar la dotació d’assessors LIC (Llengua, interculturalitat i cohesió).

Delimitar les funcions i les competències dels coordinadors LIC dels centres, així com dotar-los de més hores.

Elaborar i oferir, per part dels Centres de Recursos Pedagògics, materials audiovisuals en llengua catalana connectats amb el currículum.

La Intersindical ha recordat que va valorar positivament el pla del Govern “El català, llengua de país”, que recull un conjunt de 100 accions transversals de política lingüística. Ara bé, ha criticat que la mancança principal del pla és l’absència de mecanismes que n’assegurin l’efectivitat.