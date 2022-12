El TSJC fixa els dies per repetir el judici contra la Mesa de Forcadell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja ha posat data per repetir el judici contra la Mesa del Parlament de Catalunya del 2017, presidida per Carme Forcadell, i ha marcat en el calendari els dies 14, 15 i 16 de març de 2023. El passat 15 de novembre, la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) va anul·lar la sentència del TSJC del 19 d’octubre del 2020 que condemnava als membres independentistes de la Mesa per delicte de desobediència pel referèndum de l’1 d’Octubre de 2017. El suprem va ordenar que es repetís el judici per falta d’imparcialitat de dos dels magistrats que van formar part del tribunal, tal com al·legaven els exmembres de la Mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet. En concret, assenyalava el president Jesús Maria Barrientos i del magistrat Carlos Ramos, ponent de la sentència.

Els encausats al judici del TSCJ per desobediència abans d’entrar al judici

La vulneració del dret a un tribunal imparcial

El TS va estimar que, en el judici contra la Mesa de Forcadell, s’havia vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats perquè Barrientos i Ramos ja havien exterioritzat en actuacions prèvies una presa de postura explícita sobre qüestions que després van constituir objecte essencial del judici.

L’absolució de la Mesa de Torrent

Una setmana després de la nul·litat del judici contra la Mesa de Forcadell, el TSJC decidia absoldre els membres independentistes de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. Ho resolia així el president del tribunal jutjador, Carlos Mir i Francisco Segura, el passat 23 de novembre.

Aquesta decisió exonerava de l’acusació de desobediència que sustentaven el ministeri fiscal i l’acusació popular de Vox, l’expresident de la cambra catalana i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent, l’exvicepresident Josep Costa, i els exsecretaris Ariadna Delgado i Eusebi Campdepadrós