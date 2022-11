Elon Musk torna el compte de Twitter a Donald Trump

Elon Musk ha anunciat l’aixecament de la suspensió del perfil de Twitter de Donald Trump després d’una polèmica enquesta en la qual el magnat sud-africà a preguntat als seus seguidors si estaven d’acord amb perdonar l’expresident estatunidenc, que tenia el compte suspès des del gener del 2021, just després de l’assalt al Capitoli que va acabar amb cinc morts. El nou propietari de Twitter, que fa setmanes que està al centre de la polèmica per les seves decisions extremes sobre la gestió de la xarxa social, ha decidit sotmetre a la voluntat popular el retorn de Trump, que aquest matí encara no havia tuitat res i rondava els 52 milions de seguidors, la meitat que quan va ser suspès.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

“El poble ha parlat. Trump serà rehabilitat. Vox Populi, Vox Dei”, ha piulat Musk després de més de 15 milions d’usuaris de Twitter responguessin a la seva enquesta. La seva piulada ha aconseguit més de 700.000 m’agrada i més de 100.000 respostes, prova que la decisió ha estat controvertida i ha generat fins i tot més expectació de la que preveia el magnat sud-africà, molt aficionat a provocar els seus seguidors. El 51,8% dels enquestats ha votat a favor de facilitar la tornada de Trump, mentre que el 48,2% s’hi va oposar.

Elon Musk completa la compra de Twitter i paga 44.000 milions d’euros | EP

Trump diu que no pensa tornar a Twitter

Musk feia dies que parlava de recuperar la “llibertat d’expressió” a Twitter i meditava com vehicular l’aixecament de la suspensió a diversos comptes suspesos per incomplir les normés d’ús. Tot i la decisió de Musk, el mateix Trump ha avançat que no pensa tornar a piular, ja que es troba molt més còmode a Trust Social, la xarxa social que ell mateix va crear després de ser expulsat de Twitter. L’expresident estatunidenc ha criticat Musk i els “greus problemes” que pateix Twitter, entre els quals ha destacat els perfils falsos.