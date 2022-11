Crisi a Twitter: Musk tanca les oficines enmig d’un èxode de treballadors

Twitter ha anunciat per sorpresa el tancament temporal de les oficines de la companyia enmig d’un èxode massiu de treballadors que no han acceptat l’ultimàtum llançat per Elon Musk exigint-los un compromís per fer llargues jornades laborals o acceptar una indemnització d’acomiadament. Tot i que la tecnològica no ha donat cap explicació oficial per justificar el tancament, les primeres informacions apunten a un moviment preventiu per evitar que els empleats puguin “sabotejar la xarxa social”, segons ha avançat la CNN.

“Amb efectes immediats, tanquem les nostres oficines i suspenem les targetes d’accés”, resa el missatge enviat per Twitter als seus treballadors. “Les oficines reobriran el pròxim dilluns 21 de novembre”. L’empresa també ha exigit als seus treballadors que evitin fer comentaris públics sobre informació sensible de la companyia a la xarxa social o amb declaracions a la premsa. L’anunci es produeix després que diversos enginyers de Twitter hagin qüestionat en públic les decisions de Musk, que en els últims dies ha decidit entrar en guerra oberta amb la seva plantilla per fer un gir de 180 graus al funcionament de l’empresa.

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N — Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022

Es disparen els rumors sobre la possible fi de Twitter

A banda de la clausura de les oficines, Twitter també ha bloquejat l’accés als canals de comunicació interna de la companyia i als dispositius de feina, tal com ja va fer fa unes setmanes quan Musk va anunciar l’acomiadament de bona part de la plantilla. Centenars de treballadors han acceptat l’oferta de Musk de cobrar tres mesos de sou com a indemnització d’acomiadament després de rebutjar les noves condicions de treball que vol imposar el magnat.

Musk reconeix la possibilitat de la fallida de Twitter / EP

El fracàs de l’ultimàtum, que finalitzava a mitja tarda del dijous i ha estat precedit d’una allau de renúncies, ha provocat tota mena de rumors sobre el futur de Twitter, que es podria haver quedat sense bona part dels equips que fan el manteniment de la xarxa social i que són essencials per garantir el bon funcionament de l’empresa. El mateix Musk ha reaccionat als rumors amb el seu habitual sarcasme i ha publicat diversos tuits fent escarni dels qui auguren la fi de Twitter.