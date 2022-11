Trump anuncia que es presentarà a les presidencials del 2024

L’expresident dels EUA Donald Trump ha anunciat que es presentarà a les primàries del Partit Republicà per a les eleccions presidencials del 2024. “Amb l’objectiu de fer que Amèrica torni a ser gran i gloriosa una altra vegada, aquesta nit anuncio la meva candidatura a president dels EUA”, ha dit Trump des de la seva residència de Mar-a-Lago, a Florida, epicentre de la investigació del departament de Justícia contra ell per guardar documents classificats.

Trump feia setmanes que insinuava el seu possible retorn i, malgrat les reticències del Partit Republicà, ha confirmat aquesta nit que intentarà guanyar un segon mandat amb el seu habitual discurs grandiloqüent i tremendista. “No és només una campanya. És una missió per salvar el nostre país“, ha assegurat. “Destruirem les forces de la tirania i alliberarem les glòries de la llibertat per nosaltres, els nostres fills i les generacions que vindran. L’edat d’or d’Amèrica està per venir”.

L’expresident dels EUA, Donald Trump, en un acte públic / ACN

Reaccions a la candidatura de Trump per al 2024

Les reaccions a l’anunci de Trump no s’han fet esperar i des del seu partit han rebut la notícia amb sentiments contraposats. La senadora de Carolina del Sud, Lindsey Graham, ha assegurat que si “Trump manté aquest to i difon el seu missatge de manera consistent, serem difícils de batre”, mentre que el governador sortint d’Arkansas, Asa Hutchinson, que deixa el càrrec a l’antiga portaveu de l’expresident, Sarah Huckabee Sanders, ha criticat el seu discurs. “Trump té raó [assenyalant] els fracassos de Biden, però el seu missatge autocomplaent promovent la ira no ha canviat. No ha funcionat el 2022 i no funcionarà el 2024″.

La desfeta a les midterm, on havien d’aconseguir una victòria aclaparadora, havia refredat les expectatives dels republicans. Diversos pesos pesants del partit havien demanat a Trump que esperés una mica a fer l’anunci, però l’expresident ha tornat a imposar la seva agenda política i ha tirat pel dret. Per la seva banda, el president dels EUA, Joe Biden, que està a Indonèsia per la reunió del G20, ha evitat fer cap comentari sobre la candidatura de Trump.