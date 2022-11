Musk reconeix el desastre: “Twitter pot no sobreviure a la crisi econòmica”

La primera comunicació oficial d’Elon Musk amb els treballadors de Twitter després de la seva adquisició per 44.000 milions de dòlars ha confirmat les previsions més ombrívoles de la salut de la companyia: el desastre provocat pel milmilionari sud-africà pot acabar enfonsant la xarxa social fundada per Jack Dorsey. “Sense un augment significatiu dels ingressos per subscripcions, és molt possible que Twitter no sobrevisqui a la crisi econòmica“, ha anunciat el nou CEO.

Segons ha apuntat Musk, treure Twitter de la possible fallida requeriria que els ingressos per subscripcions arribessin a més o menys la meitat de la facturació total de la companyia. Si s’observen els comptes trimestrals publicats al web corporatiu al juny, els darrers disponibles, el percentatge de captació econòmica dels serveis de pagament de l’aplicació era molt inferior al 50%: dels 1.177 milions de dòlars declarats, només 101 milions es generen per aquesta via, poc més del 8,5%. Així, salvar Twitter exigiria multiplicar-los per sis.

El missatge de Musk arriba enmig d’un clima laboral i corporatiu dramàtic per a la firma de NoCal. Després dels acomiadaments massius -784 només a la seu corporativa de Twitter a San Francisco, segons ha confirmat la revista Fortune– anunciats el passat divendres, alguns dels principals executius de l’organigrama de l’empresa han presentat les seves dimissions. Especialment destacades són les sortides dels directius encarregats de la vigilància normativa en l’àmbit de la seguretat digital: la directora de seguretat d’informació Lea Kissner, la directora de compliance Marianne Fogarty o el cap de privacitat Damien Kieran, entre altres càrrecs rellevants en l’àmbit.

La fugida de directius es produeix enmig de la vigilància anunciada per la comissió federal de comerç (FTC) davant les pràctiques de Musk i la reducció de força de treball de la tecnològica. L’abandonament dels caps de departament, unida amb l’acomiadament de molts dels tècnics encarregats de la seguretat i el compliment regulador de la xarxa, han fet sonar les alarmes a l’organisme públic. “Cap empresari ni companyia està per sobre de la llei, i totes les firmes han de seguir el nostre comandament”, ha apuntat el director de relacions públiques de l’FTC, Douglas Farrar. “Tenim eines per assegurar el compliment de la llei, i no dubtarem a fer-les servir”, assegura.

El logo de Twitter a les oficines de l’empresa a Nova York / EP

Tot va començar amb Nintendo

La principal preocupació de la comissió de comerç és el nou servei de subscripcions que ha plantejat Musk. Per una quota de vuit dòlars mensuals, els usuaris de Twitter Blue poden rebre el blue check que reconeix els comptes verificats, fins ara reservat per a figures rellevants i espais oficials d’empreses o administracions. L’FTC, així, ha alertat de la possible “onada de comptes falsos” amb l’aquiescència de la nova verificació de pagament.

Val a dir, en favor de la comissió, que l’onada no ha trigat ni 24 hores a arribar. Durant les primeres hores era relativament inofensiva: un usuari va crear un compte verificat fent-se passar per la filial nord-americana de Nintendo i va piular imatges de Mario fumant marihuana o insultant els seguidors. Més endavant, però, un compte fals de la farmacèutica Eli Lilly -el principal proveïdor estatunidenc de medicaments contra la diabetis- va piular “En endavant, tota la insulina serà gratis”, provocant una crisi de PR i un desmentiment immediat per part de l’empresa.

Ara ja suspesos, s’han vist comptes falsos amb blue check de George W. Bush o Tony Blair celebrant la guerra de l’Iraq, entre altres exemples cridaners. Especialment curiós és el compte fals verificat de Tesla replicant els titulars dels atemptats de l’11-S o bromejant sobre la caiguda del valor de mercat de l’automobilística de Musk.

Els anunciants, encara més lluny

Bona part del cop financer que ha patit Twitter ha estat generat per l’allau d’anunciants que han abandonat Musk en els darrers dies. El passat dijous, la cadena de menjar mexicà ràpid Chipotle va anunciar que retiraria tot el seu finançament a l’empresa “fins que es defineixi la direcció de la plataforma sota el nou lideratge”. Aquesta darrera retirada s’afegeix a les de General Motors, Volkswagen o Audi al sector de l’automoció; Pfizer entre els gegants farmacèutics; o General Mills, matriu d’algunes de les marques d’alimentació més exitoses dels Estats Units.

Encara no hi ha xifres concretes de l’impacte econòmic d’aquestes decisions sobre els comptes de Twitter, tot i que el darrer balanç ofereix una primera versió: els ingressos per publicitat van suposar el darrer trimestre el 91,4% de la facturació de Twitter, i una davallada com la que s’entreveu pot esdevenir fatal. En un primer moment, la principal preocupació dels anunciants era la flexibilització excessiva de les normes de gestió de continguts. Ara, però, la bola de neu s’ha fet molt més gran.