Cloudflare, la multinacional americana dedicada a la distribució de continguts, serveis de seguretat internet i serveis de DNS està experimentant un error en la seva xarxa global que ha provocat l’apagada mundial de diversos dels seus clients. Apps i videojocs de renom i amb una gran càrrega d’usuaris com la xarxa social X (coneguda anteriorment com a Twitter), el ChatGPT i el videojoc League of Legends estan sense servei des de minuts abans de l’una del migdia.
A través de la seva pàgina web on actualitzen l’estat del servei, l’empresa de serveis de seguretat d’Internet i servidors ha reportat que quan passaven tres minuts de tres quarts d’una (12:48 h) s’ha detectat un problema en la seva xarxa que fa que no es puguin utilitzar les aplicacions i aplicacions de les quals en depèn del funcionament de Cloudflare. “El nostre proveïdor de portals de suport està experimentant actualment problemes, i com a tals clients poden trobar errors en la visualització o resposta de casos de suport. Les respostes sobre les consultes dels clients no es veuen afectades, i els clients encara poden arribar a nosaltres a través de xat en directe (Empresa i Empresa) a través del Tauler de Cloudflare, o a través de la línia telefònica d’emergència (Enterprise). Estem treballant al costat del nostre proveïdor de tercers per entendre tot l’impacte i mitigar aquest problema”, ha destacat l’empresa nord-americana.
Sense hora de tornar a la normalitat
Malgrat els esforços de la multinacional americana encara no hi ha hora prevista pel restabliment dels serveis dels quals depèn la xarxa de Cloudflare. La darrera comunicació de l’empresa tecnològica data de les 14:58, i assenyalen que “continuem treballant en la restauració de serveis per als clients de serveis d’aplicacions”. De fet, l’empresa ha notificat als voltants de les dues del migdia que “s’ha identificat el problema i s’està aplicant una solució”, unes comunicacions, però, que defugen de posar una hora concreta pel restabliment del servei.