Cloudflare, la multinacional estadounidense dedicada a la distribución de contenidos, servicios de seguridad en internet y servicios de DNS está experimentando un error en su red global que ha provocado el apagón mundial de varios de sus clientes. Apps y videojuegos de renombre y con una gran carga de usuarios como la red social X (conocida anteriormente como Twitter), el ChatGPT y el videojuego League of Legends están sin servicio desde minutos antes de la una del mediodía.

A través de su página web donde actualizan el estado del servicio, la empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores ha reportado que cuando pasaban tres minutos de tres cuartos de una (12:48 h) se ha detectado un problema en su red que hace que no se puedan utilizar las aplicaciones y aplicaciones de las cuales depende el funcionamiento de Cloudflare. «Nuestro proveedor de portales de soporte está experimentando actualmente problemas, y como tal, los clientes pueden encontrar errores en la visualización o respuesta de casos de soporte. Las respuestas sobre las consultas de los clientes no se ven afectadas, y los clientes aún pueden llegar a nosotros a través de chat en vivo (Empresa y Empresa) a través del Tablero de Cloudflare, o a través de la línea telefónica de emergencia (Enterprise). Estamos trabajando junto a nuestro proveedor de terceros para entender todo el impacto y mitigar este problema», ha destacado la empresa estadounidense.

La imagen que aparece cuando se intenta entrar en alguna de las aplicaciones afectadas

Sin hora de volver a la normalidad

A pesar de los esfuerzos de la multinacional estadounidense, aún no hay hora prevista para el restablecimiento de los servicios de los cuales depende la red de Cloudflare. La última comunicación de la empresa tecnológica data de las 14:58, y señalan que «continuamos trabajando en la restauración de servicios para los clientes de servicios de aplicaciones». De hecho, la empresa ha notificado alrededor de las dos de la tarde que «se ha identificado el problema y se está aplicando una solución», unas comunicaciones, sin embargo, que evitan poner una hora concreta para el restablecimiento del servicio.