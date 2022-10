La Guàrdia Civil creu que Puigneró preparava un “exèrcit robotitzat” per a una Catalunya independent

“Exèrcit de robots”, “drons de combat” i “sistemes de defensa contra míssils”. Aquests són alguns dels elements que, segons la Guàrdia Civil, preparava l’exvicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Tot arran de la seva estratègia de ciberseguretat i de l’ús i la implantació de la intel·ligència artificial a l’administració catalana com a pas previ a esdevenir un Estat independent. Tot després d’un escrutini immens del projecte de República Digital.

Aquesta és una de les conclusions que els serveis d’informació de l’institut armat van presentar al magistrat Manuel García Castellón, titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional per tal d’alimentar les diligències 104/2017 i les 99/18 que han estat classificades com a secretes durant quatre anys i mig. Una instrucció que ha alimentat causes com l’Operació Judes, l’Operació Tadeo o el cas Tsunami. Ara un nou informe del serveis d’informació de l’institut armat, al que ha tingut accés El Món, interpreta els plans del treball del conseller en tecnologia de defensa i, de retruc, li retreu que fos el responsable informàtic del referèndum del Primer d’Octubre.

Part de l’atestat secret de la Guàrdia Civil on hi posa les tasques previstes de la feina per fer com robots de combat per part del departament de Puigneró/Quico Sallés

De l’1-O al blockchain

L’atestat és el número 1781 i té data de d’1 d’agost de 2019, amb el segell de “secret”. El signa el cap de la Secció d’Informació de la Guàrdia Civil a Catalunya, el tinent coronel M64905Z conjuntament amb la Tepol, la Unitat Especial de Delictes de Terrorisme del Centre Contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Els analistes recullen diverses informacions dels projectes de Big data que té previst portar a terme l’aleshores conseller de Polítiques Digitals. De fet, la connexió la fan arran de la intervenció de les comunicacions de Miquel M., Roger C., David O. i Aleix L., membres de CDR, informàtics i empresaris que participen del disseny dels plans digitals del Govern de llavors president Quim Torra.

A partir d’unes converses telefòniques, els investigadors emboliquen a Puigneró en una trama oficial per preparar estructures de defensa en una virtual independència. De fet, a l’exvicepresident ja li tenen preses les mides. Els instructors el qualifiquen com “el màxim responsable de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, peça clau en el funcionament del sistema informàtic que va fer possible el referèndum il·legal del Primer d’Octubre, donant a més la circumstància que en dates recents ha presentat oficialment l’ús de la tecnologia blockchain per la seva pròxima aplicació a l’administració catalana”. També li retreuen la creació de la República Digital Catalana.

Torra i Puigner? a l’Ag?ncia de Ciberseguretat de Catalunya/ACN

Un document, la clau de tot plegat

A partir d’aquí, els analistes de la Guàrdia Civil quadren les converses intervingudes -mai intervenen oficialment el telèfon de Puigneró- amb els documents públics que Polítiques Digitals va difonen dels seus projectes de Govern. En aquest sentit, els policies destaquen un document amb data de 16 de juliol de 2019, ubicat al domini “smartcatalonia.cat”, que identifiquen com de “base oficial” denominat “L’estratègia de la intel·ligència artificial a Catalunya”. “Un document que resum un projecte de gran magnitud que pretenen implementar des d’aquestes instàncies governatives”, afirmen els investigadors.

L’informe policial, amb el segell de secret, indica que “per realitzar aquesta estratègia d’intel·ligència artificial, s’ha constituït un grup de treball que ha comptat amb la participació de membres del Govern”. Així mateix hi afegeixen alguns noms dels investigats que anomenen “experts rellevants en intel·ligència artificial a Catalunya”. A parer de la Guàrdia Civil, l’estudi marca uns “objectius i actuacions associades amb incidència directa a la causa 104/2017”. Una causa que s’obre per terrorisme i rebel·lió.

Portada de l’informe de la Guàrdia Civil on s’empaita Puigneró per la seva política de defensa/Quico Sallés

Robots i Drons de combat

En concret, els agents d’informació alerten i raonen al jutge García Castellón i a la fiscal del cas Teresa Sandoval, sobre els “elements que proposa” el document auspiciat pel departament de Puigneró. Així destaca les referències a la “Tecnologia de la informació i la seguretat” i la “Defensa de la seguretat ciutadana”. En aquest paquet, els analistes remarquen els instruments que preveu el document del Govern sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en l’àmbit de la defensa i la seguretat d’un suposat Estat català.

La Guàrdia Civil avisa al jutge que el document “proposa i estudia” uns “sistemes de defensa contra els míssils i antiaeris automatitzats més precís”. També inclou en el projecte “drons de combat autònoms” i “exèrcits robotitzats”, un pla que incorpora “l’ús de robots de combat de grans capacitats gràcies a la intel·ligència artificial”. Hi afegeix a la llista, l’aplicació de la intel·ligència artificial per la seguretat en carretera, semàfors i enviament de patrulles policials”.

Estructura d’Estat, la defensa

En aquest sentit, subratllen que “respecte al desenvolupament d’aquests sistemes s’informa que entrarien a formar part de tecnologies militars i material de defensa”. De la mateixa manera, que els analistes denuncien que es treballa amb “productes de doble ús -militar i civil-, que el seu desenvolupament, comerç, investigació i implementació estarien regulades per la llei de Defensa Nacional amb competència exclusiva de titularitat estatal”. Un fet que recorden topa amb la realitat que aquesta competències “no han estat transferides a les comunitats autònomes, en aquest cas Catalunya”.

“Per tant”, conclou l’atestat, “podria considerar-se que d’aquestes instàncies governatives catalanes es continua amb la gestió d’estructures paral·leles, alienes a l’Estat”. “Tot plegat amb futures pretensions per a la creació de sistemes de defensa mitjançant la tecnologia de la intel·ligència artificial expressada en el document difós pels estaments oficials referents de la Generalitat”, sentencien els policies. Les polítiques digitals de Puigneró, doncs, una amenaça per a l’Estat segons la Guàrdia Civil. Contimnuarà.