Almenys dos morts i diversos ferits en un tiroteig a París

Almenys dues persones han mort i quatre mes han resultat ferides, dues en estat crític, després d’un tiroteig al districte 10 de París, segons ha confirmat la fiscalia parisenca en un comunicat. El sospitós del trets, que ha estat identificat per la policia com un home de 69 anys, ha estat detingut. Fonts de la investigació apunten que l’home hauria obert foc a prop d’un centre de la comunitat kurda de París, al carrer Enghien.

El detingut és home de nacionalitat francesa i maquinista jubilat de la SNCF, l’operadora ferroviària estatal francesa, segons informa la premsa local. De moment es desconeixen les causes de l’atac i si el sospitós tenia intenció d’atacar específicament el centre kurd. La fiscalia ha obert una investigació per assassinat, homicidis voluntaris i violència agreujada. La policia judicial de París s’ha fet càrrec de les perquisicions.

Imatge d’arxiu d’un soldat francès a París després d’un atac / DPA

La policia de París ha detingut el tirador sense resistència

La policia ha detingut el tirador sense que oposés resistència i ha recuperat l’arma. El ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, ha anunciat que està de camí a París per visitar l’escena del “tiroteig dramàtic” i coordinar la resposta de les forces de seguretat. Un testimoni ha explicat a l’agència AFP que ha sentit set o vuit trets. “Hi ha un caos total, ens hem tancat”. Dels quatres ferits, dos estan en condició crítica i els altres dos en estat greu.

L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha agraït la feina dels agents de policia per la seva “intervenció decisiva en el terrible atac del districte 10” i ha enviat un missatge de condol per a les famílies de les víctimes. El tinent d’alcaldia, Emmanuel Grégoire, s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha anunciat que l’Ajuntament ha mobilitzat un equip d’atenció psicològica per atendre els afectats.