La Moncloa descarta una taula de diàleg en les pròximes setmanes

L’aprovació de la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació ha sigut una manera de la Moncloa de recollir les cadires de la taula de diàleg, almenys, durant un temps. L’entorn del president espanyol, Pedro Sánchez, creuen que el diàleg “ja s’ha consumat” amb aquesta modificació legislativa, segons informa l’ACN. Tot i que el baròmetre del CIS d’aquest desembre, coincidit amb el debat sobre el nou Codi Penal, castiga el PSOE i permet al PP retallar-li dos punts; els socialistes insisteixen que la seva prioritat és encara el nou any electoral fent bandera de les mesures que hi ha sobre la taula per fer front a la crisi. A més, sobre els resultats del sondeig, l’entorn de Sánchez considera que els acords amb ERC no afectaran els resultats electorals. Defensen que, avui en dia, la unitat de l’independentisme i la unilateralitat són història i que la Constitució s’està complint a Catalunya.

L’independentisme admet que el procés “ha acabat”

Durant la sessió de control del Congrés dels Diputats aquest dimecres, el president espanyol va assegurar que el mateix bloc independentista reconeix que el procés “ha acabat”. A més, des de la Moncloa reafirmen aquesta convicció dient que han aconseguit rebaixar les tensions amb decisions de l’executiu espanyol com els indults i la reforma de la sedició, que se substitueix el delicte de desordres públics agreujats. Es pengen la medalla d’haver revertit una situació política greu que havien heretat del govern del PP.

La proposta d’un referèndum pactat

Sobre la proposta que va fer ERC de tirar endavant un referèndum pactat, l’entorn del president confirmen que el debat sobre aquest tema “està tancat” perquè la celebració d’una consulta no té cabuda a la Constitució. És més, assenyalen que els catalans han donat mostres que prefereixen projectes integradors, “i no divisius”.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, derogarà la reforma de la sedició si arriba a la presidència del govern espanyol | Europa Press

La dinàmica trumpista de Feijóo

La Moncloa sosté que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s’ha instal·lat en una dinàmica trumpista que aplica en el debat obert pel recurs de seu partit al Tribunal Constitucional contra la reforma judicial que a l’únic que beneficia és a Vox. De fet, diuen, s’ha girat en contra d’ell mateix perquè “no han mesurat les conseqüències del que han fet” i que la maniobra del PP ha permès consolidar el bloc de grups parlamentaris que donen suport al govern espanyol. Tot plegat, asseguren, perquè els populars han basat la seva estratègia en “l’apocalipsis polític”.