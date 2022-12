La reforma del Codi Penal castiga Sánchez i el PP li retalla 3,5 punts en un mes

La polèmica reforma del Codi Penal comença a passar factura al PSOE de Pedro Sánchez, que ha vist com el PP li ha retallat 3,5 punts en només un mes. Segons el barómetre del desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), els socialistes guanyarien les eleccions generals amb el 30,6% dels vots –2,1 punts menys que el mes passat–, mentre que els populars mantenen la seva tendència alcista i ja arriben al 28,6%. Enmig de la tempesta política per la derogació de la sedició la distància entre els dos grans partits ha passat de 5,5 a només 2 punts.

Unidas Podemos es manté com a tercera força i puja lleugerament fins al 12,4%, dues dècimes més que al novembre, i Vox millora una dècima i se situa en el 10,2%. Els socialistes són l’únic gran partit que perd intenció de vot respecte a l’últim baròmetre. El sondeig, elaborat entre l’1 i el 14 de desembre a 3.817 persones, és previ a la tempesta política oberta pel Tribunal Constitucional amb la suspensió cautelar de les dues disposicions referents a la reforma judicial dies abans que es debaté i votés al Senat.

Estimació de vot del baròmetre de desembre del CIS / Europa Press

La suma de PSOE i Podemos arribaria fins al 43% dels vots, mentre que PP, Vox i Cs es quedarien en el 41,7%. Tot i que el CIS no va projeccions d’escons, amb les estimacions actuals és força probable que els dos blocs necessitessin els vots dels partits petits per poder arribar a la Moncloa.

La tensió política, en nivells de rècord entre les preocupacions dels espanyols

L’economia en general (39,1%) i l’atur en particular (28%) són els principals problemes dels espanyols, que situen en tercera posició els problemes polítics. La tensió per la derogació del delicte de sedició, el bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i la llei del Només sí és sí ha situat les preocupacions polítiques en nivells de rècord d’aquest any amb el 23,2%.