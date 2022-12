Sánchez acusa el PP d'”emmudir les Corts” i Feijóo li demana eleccions

Pedro Sánchez i Alberto Núñez i Feijóo s’han tornat a veure les cares aquest dimecres en la sessió de control al Senat, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi prohibit el debat i la votació de la reforma judicial. El xoc institucional entre el TC i les Corts Generals ha derivat en un cara a cara tens i ple de retrets. El president espanyol acusa el partit de Feijóo d’intentar “emmudir” el parlament espanyol amb el recurs al TC que ha paralitzat la reforma judicial. De fet, Sánchez assegura que aquesta ha estat “la gran fita” del líder del PP, però li “garanteix” que, al final, el “parlament parlarà amb veu alta i clara”. Per la seva banda, el líder de l’oposició li exigeix que deixi de “desqualificar” el TC i de reduir a “cendres” la democràcia, a la vegada que li recorda que el seu partit no ha “qüestionat la legitimitat” de la seva victòria electoral. A més, Feijóo ha posat en dubte la credibilitat del president espanyol i l’insta a convocar unes eleccions anticipades per “parlar de veritat”.

“Vostès tenen tanta credibilitat com rigor”, ha reblat Feijóo, que també ha preguntat a Sánchez si donaran suport al referèndum que demana ERC. “Té data per celebrar-lo?”, ha dit. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per “obeir l’independentisme” i li ha recordat que el 2019 va prometre que no pactaria amb independentistes ni indultaria els líders del procés. Acusa el president espanyol d’haver “pres el pèl” als ciutadans i, després de posar en dubte la legitimitat d’institucions com el Tribunal Constitucional, Feijóo assegura que “ha trepitjat l’accelerador de la degradació institucional” i li afirma que “no es pot permetre reduir a cendres l’arquitectura democràtica i institucional d’Espanya que ens ha costat 40 anys enfortir”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reptat a Pedro Sánchez a convocar eleccions per “parlar de veritat” / Europa Press

L’estratègia del PP, segons Sánchez

Durant la seva rèplica, Sánchez diu que l’única fita “important i transcendent” que Feijóo ha assolit en nou mesos com a líder dels populars ha estat “treure competències que la Constitució havia conferit als parlaments, com la facultat de proposar, de debatre i de legislar”. El president espanyol renya el PP per haver “arribat massa lluny” i els avisa que, per molt que el seu partit no vulgui que les Corts parlin, ho acabaran fent “amb veu alta i clara”.

El líder dels socialistes creu que el PP ha impulsat una estratègia que implica “l’apocalipsi política i l’Espanya es trenca”, però els assegura que, “a diferència del que passava quan el PP estava al govern”, actualment, “la Constitució es compleix a tots els territoris”.

Ple d’urgència al TC

La sessió de control al Senat ha començat tres hores abans del ple d’urgència que ha convocat el TC per aquest mateix dimecres per analitzar la petició del Senat de revocar la paralització de la reforma judicial. La cambra alta ha entrat a registre un escrit per personar-se a la causa i impugnar les mesures cautelaríssimes decretades pel TC i demana que resolgui la qüestió abans del ple d’aquest dijous, quan s’ha de debatre i votar la reforma judicial.

Ple d’urgència al Tribunal Constitucional per la petició d’aixecar el veto a la votació al Senat / ACN

La reforma del Codi Penal castiga el PSOE

La reforma del Codi Penal afecta el PSOE de Pedro Sánchez, segons el baròmetre del desembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que indica que el PP retalla 3,5 punts als socialistes en un mes. Amb un 30,6% dels vots, el CIS dona la victòria de les eleccions al partit de Sánchez, que obtenen un 2,1% menys que el mes passat. Per la seva banda, els de Feijóo mantenen la seva tendència a l’alça i assoleixen el 28,6%. La derogació de la sedició i la reforma de la malversació redueix la distància entre els dos partits, que passa d’un 5,5 el mes passat a només 2 punts aquest desembre.

Una proposició de llei

Aquest dijous, PSOE i Unides Podem tenen la intenció de registrar al Congrés dels Diputats una proposició de llei que inclogui les dues esmenes a la reforma del Codi Penal suspeses pel Constitucional. Segons confirmaven fonts parlamentàries aquest dimarts, la proposició de llei és la resposta del govern espanyol a la paralització de la part del text recorregut pel PP en referència a la renovació del mateix Constitucional. Per això, esperen que altres grups parlamentaris -que ja han expressat la seva disconformitat amb la decisió del TC- donin suport a aquesta proposta.