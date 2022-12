El PP acusa Sánchez d’assemblar-se cada dia més a Junqueras i Puigdemont

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, han mantingut un intens estira-i-arronsa per la crisi oberta pel Tribunal Constitucional. Sánchez ha acusat els populars de voler governar a través dels jutges i el PP li ha retret que intenta canviar el sistema constitucional “per la porta del darrere” i ha assegurat que “cada dia recorda més a Junqueras i Puigdemont” perquè “només veu complots on hi ha legalitat”.

Sánchez ha centrat bona part de les seves intervencions a acusar els populars de no haver acceptat la seva derrota a les generals del 2019 i ha recuperat el “raca-raca de sempre” sobre la il·legitimitat del seu govern per tapar l’eficàcia del seu pla de xoc contra la crisi econòmica. El president espanyol ha acusat el PP de tenir una “particular forma d’interpretar la Constitució”, perquè “segons el PP, la Constitució es basa en el fet que els ciutadans elegeix el parlament, el parlament el govern, i el Tribunal Constitucional el nomena el PP”.

La portaveu del PP ha criticat Sánchez per impulsar a derogació del delicte de sedició per “pagar els deutes dels qui no creuen” en l’estat espanyol. “El seu problema és que vostè creu que és l’Estat, però afortunadament l’estat de dret funciona”. Després que el TC hagi decidit suspendre cautelarment la tramitació de les dues disposicions que simplificaven el sistema d’elecció dels magistrats de l’alt tribunal que corresponen al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per posar fi al bloqueig de la majoria conservadora, el PP s’ha erigit de nou en el defensor de la “legalitat i l’interès general dels ciutadans”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intervé al Congrés / Europa Press

El PP avisa Sánchez que Brussel·les segueix de prop la seva reforma judicial

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha advertit al govern espanyol que vagi amb compte si pretén tirar endavant la proposició de llei que prepara per esquivar el veto del TC a la reforma judicial perquè Brussel·les segueix de prop la crisi institucional espanyola i li podria ensenyar la “targeta vermella”, igual que ha fet amb països com Polònia, a qui va sancionar amb una multa d’un milió d’euros al dia per amenaçar la independència del poder judicial.

“Demanaria al govern seny i prudència perquè no és la primera que vegada que intenta [reformar el poder judicial]”, ha dit Bendodo en una entrevista a Ràdio Nacional recollida per Europa Press. “L’abril del 2021 ja va haver de fer marxa enrere i retirar la seva proposta per renovar el Consell General del Poder Judicial per majoria simple, tal com demanava Podemos”.