Toc d’atenció de Brussel·les a Espanya per la crisi del TC

La Comissió Europea ha donat un toc d’atenció a Espanya per la resolució del Tribunal Constitucional que ha desembocat en una tempesta política i ha reclamat al govern espanyol que eviti fer “reformes judicials importants” sense consultar “les parts implicades”. Fonts comunitàries han explicat de manera extraoficial que hi ha uns “estàndards europeus” que complir a l’hora de reformar el poder judicial, sobretot si són canvis profunds, i recorden que Brussel·les ha criticat maniobres similars a països com Romania o Polònia.

El portaveu de Justícia de la Comissió Europea, Christian Wigand, ha afirmat en una roda de premsa que Brussel·les “segueix de prop” la crisi política espanyola, però ha evitat fer comentaris oficials sobre la decisió del TC de suspendre la tramitació de dues disposicions legals sobre el nou sistema d’elecció dels jutges abans que poguessin ser debatudes i votades al Senat. “No acostumem a comentar les sentències dels tribunals constitucionals”, ha dit. “Per descomptat esperem que totes les autoritats i actors nacionals actuïn sempre d’acord amb les normes”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intervé al Congrés / Europa Press

Brusel·les urgeix a renovar el CGPJ respectant les normes

Wigand ha reiterat que Brussel·les ja ha expressat en diverses ocasions que la renovació del poder judicial és una “urgència”, però la Comissió Europea assegura que això no justifica saltar-se certs passos. L’executiu comunitari espera que el govern espanyol obri un diàleg amb el mateix TC, el CGPJ, les associacions de jutges i fiscals i els partits polítics abans de reprendre la tramitació parlamentària dels canvis. El Consell d’Europa també ha exigit en incomptables ocasions la renovació del poder judicial.

La Comissió Europea s’ha arribat a oferir com a mediador entre el PSOE i el PP per desbloquejar la renovació del CGPJ i posteriorment reformar el sistema d’elecció del poder judicial per donar més representativitat als jutges, tal com demana Europa. Els dos partits majoritaris van reprendre el diàleg a l’octubre, però les negociacions entre el PSOE i ERC per derogar la sedició va torpedinar les converses i van iniciar la cadena d’esdeveniments que ha acabat amb la polèmica resolució del TC.