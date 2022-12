Sánchez aguanta el pols al TC i no renuncia a reformar el poder judicial

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté el pols al Tribunal Constitucional i no pensa renunciar a desbloquejar la renovació del poder judicial, que està encallada des de fa quatre anys per les maniobres del PP i del sector conservador de la judicatura per no perdre el control del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del mateix TC. En una compareixença d’urgència per valorar la suspensió de la reforma judicial aprovada pel TC, Sánchez ha avançat que la Moncloa ja treballa per adoptar les mesures “precises” per posar fi al bloqueig.

Sánchez ha dit que “acata” la decisió del TC, tot i que ha considerat molt “greu” que un tribunal hagi impedit “als representants legítims del poble espanyol que exerceixen la seva funció de debatre i legislar”. El dirigent socialista ha assegurat que és una decisió “sense precedents” en una democràcia europea –Sánchez no ha fet esment de les ingerències del TC al Parlament– i ha carregat amb duresa contra el PP per voler “retenir per mitjans espuris un poder que els ciutadans no li han donat a les urnes”. El president espanyol ha acusat els populars de voler mantenir la majoria conservadora a qualsevol preu.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz | EP

Malgrat el terratrèmol que ha suposat la resolució del TC, Sánchez ha demanat “serenitat” i ha assegurat que Espanya és una de les “grans democràcies europees” i que té “mecanismes” per superar el xoc institucional “inèdit”. El president espanyol no ha especificat com pensa saltar-se el veto del Constitucional i tampoc ha fet cap mena d’autocrítica per les deficiències formals que presentava la reforma del sistema d’elecció dels jutges.

Podemos valora entrar de nou la reforma judicial al Congrés

El president del grup d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha explicat aquest matí que, a banda de presentar recursos i esgotar la via judicial, el seu partit valora seriosament presentar una nova proposició de llei al Congrés per tramitar de nou la reforma judicial que ha suspès el TC. Davant el constant bloqueig de la majoria conservadora del CGPJ per nomenar els dos magistrats del TC que li corresponen –i que juntament amb els nomenaments del govern canviarien la relació de forces a favor dels progressistes–, la Moncloa es va treure de la màniga dues esmenes exprés per canviar el sistema de votació –que passaria de majoria de dos terços a majoria simple– i simplificava el procés electoral. “En 15 dies podria estar aprovada”, ha dit Asens.