Podemos critica el “cop a la democràcia” del TC i el compara amb el 23-F

El president del grup d’Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha comparat la decisió del Tribunal Constitucional d’aturar la reforma judicial que impulsava el govern espanyol amb el 23-F. “És cop greu a la democràcia”, ha dit Asens en una entrevista a Catalunya Ràdio, que ha proposat impulsar una nova reforma exprés per esquivar el “veto” judicial. “En 15 dies podria estar aprovada”.

La formació morada ha assegurat que cal “estudiar tots els recursos possibles” per revertir la resolució del TC i ha avançat que esgotaran la via judicial interna i internacional. Asens ha lamentat que un “grup de jutges ultres posats a dit per Mariano Rajoy i que tenen el mandat caducat” han tombat dues disposicions que els afecten directament. “Els jutges s’han atrinxerat a les institucions”, ha advertit el diputat, que ha predit que la resolució del TC “anticipa” la resolució del recurs del PP.

Façana de la seu del Tribunal Constitucional / Europa Press

La nota informativa publicada pel TC explica que els magistrats conservadors –que s’han imposat per un ajustat 6 a 5– entenen que la denúncia del PP sobre la vulneració dels drets fonamentals del seus diputats “no està mancada de versemblança” i ha defensat que les disposicions suspeses no tenien una “relació d’homogeneïtat” amb la resta de la norma. A més, sostenen que el recurs del PP té una “especial transcendència constitucional” i planteja una “qüestió jurídica rellevant”. Amb tot, els cinc magistrats progressistes han anunciat que emetran un vot particular.

El Senat estudiarà com procedir després de la resolució del TC

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha explicat que la Mesa de la cambra alta es reunirà aquest matí per avaluar la decisió del Tribunal Constitucional. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Granados ha afirmat que el seu partit interpreta l’escrit del TC com una ordre d’eliminar les dues disposicions referents a la reforma judicial incloses al final de la proposició de llei que s’està tramitant al Senat, però que la resta del text pot tirar endavant sense problema.