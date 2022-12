El sector conservador del TC maniobra per salvar la seva majoria en el recurs sobre la reforma judicial

El sector conservador del Tribunal Constitucional vol salvar la seva majoria dins del tribunal abans de votar sobre el polèmic recurs del PP contra la reforma del Codi Penal que permetrà canviar el sistema d’elecció dels jutges. Els 11 magistrats del TC deliberen des de fa hores si admeten a tràmit el recurs dels populars i, més important encara, si accepten les mesures cautelaríssimes demanades pel partit d’Alberto Núñez Feijóo, que espera que el tribunal aturi la tramitació de la norma al Senat.

Fonts del tribunal han explicat a l’ACN que l’ordre establert per la majoria conservadora estableix que, un cop s’hagi admès a tràmit el recurs, es votaran primer les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP i després es tractaran les recusacions del PSOE i de Podemos contra el president del TC, Pedro González-Trevijano, i el també conservador Antonio Narváez. El debat és intens i no es descarta que s’allargui fins a la tarda, segons les mateixes fonts.

El sector progressista pot dilatar el debat perquè passi pel Senat

La maniobra del sector conservador és clau per assegurar-se la majoria en les votacions. Per la seva banda, el sector progressista té dues opcions: o bé reclamar que les recusacions de González-Trevijano i Narváez es tractin primer o bé demanar més temps per estudiar la qüestió. Dijous passat, hores abans de la votació al Congrés que certificaria l’aprovació de la reforma del Codi Penal, els magistrats progressistes Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez i Cándido Conde Pompidó ja van demanar més temps.

Cándido Conde Pumpido, al seu despatx / TC

D’optar per aquesta opció, el sector progressista evitaria que el ple del TC es pogués pronunciar sobre el recurs del PP per falta de quòrum –mínim de vuit membres– i s’hauria de buscar un altre dia per tractar-lo. El Senat votarà el següent tràmit de la reforma el pròxim dijous, però fonts judicials creuen que si els magistrats progressistes juguen la carta de la falta de quòrum seria complicat que el tribunal arribés a temps per resoldre la qüestió abans.

Un ple del CGPJ pot evitar mals majors

L’arrel del conflicte entre el govern espanyol, el Congrés, el PP i el TC és el bloqueig que la majoria conservadora del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) manté a l’hora de nomenar els dos magistrats del Constitucional que li corresponen als jutges. Pedro Sánchez va anunciar una esmena a la reforma del Codi Penal per canviar el sistema d’elecció dels jutges, reduint les majories necessàries, i així forçar el CGPJ a escollir els seus candidats. Aquest dimarts hi ha previst un ple del CGPJ que podria desbloquejar part del conflicte, ja que els vocals han de votar els dos candidats que proposaran per anar al TC i que han de ser un del sector conservador i un altre del progressista.

Els jutges conservadors volen aprofitar que encara calen 3/5 parts dels vots per imposar als progressistes la substitució del seu candidat actual, José Manuel Bandrés, pel també progressista Pablo Lucas. Segons explica l’ACN, Bandrés és més favorable a donar la presidència del TC a Cándido Conde-Pumpido, mentre que Lucas hi és més reticent. La dreta preferiria que la presidència del tribunal estigués ostentada per Maria Luisa Balaguer, que també és progressista però més pròxima als seus postulats.