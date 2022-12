Guerra de recursos al TC abans del debat sobre la reforma del Codi Penal

Guerra de recursos al Tribunal Constitucional abans del debat sobre la reforma del Codi Penal. El PSOE ha presentat dos nous recursos d’empara al TC per recusar el president de l’ens, Pedro José González-Trevijano, i el magistrat Antonio Narváez perquè no participin de la revisió del recurs presentat pel PP contra el nou sistema d’elecció dels jutges. Per la seva banda, Podemos ha registrat un escrit al TC perquè aquest presenti una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per establir si González-Trevijano i Narváez s’han d’abstenir de manera automàtica, ja que tots dos tenen el mandat caducat i si participen de la decisió estaran determinant el seu propi futur. L’alt tribunal es reuneix finalment aquest matí per revisar el recurs dels populars després que el Congrés aprovés la modificació i abans que el text vagi al Senat.

En els seus recursos, avançats per eldiario.es i confirmats per l’ACN, els socialistes avisen el TC que admetre les mesures cautelaríssimes que demana el PP “vulneraria el dret de la ciutadania a participar en els assumptes públics a través dels seus representants” i suposaria “una ingerència del Tribunal Constitucional” sobre el poder legislatiu. El PSOE també recorda al tribunal que el PP ha presentat el seu recurs sense haver esgotat totes les vies internes per desestimar la llei i justifica les recusacions de González-Trevijano i Narváez perquè van ser nomenats pel govern de Mariano Rajoy i, per tant, no poden ser imparcials en el cas.

Patxi López i Jaume Asens presenten la proposició de llei per reformar la sedició / ACN

La setmana passada Podemos també va presentar un escrit davant el TC per recusar els mateixos magistrats. Tots dos formen part de la majoria conservadora del tribunal, que després dels nous nomenaments podria perdre la majoria en favor del sector progressista. El president del grup d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha denunciat que si el TC dona la raó al PP serà un “cop a la democràcia”. La formació morada ha presentat un segon escrit aquest matí per recordar al TC que la Mesa del Congrés té pendent una resolució de reconsideració de la votació de la setmana passada, per la qual cosa consideren que el recurs del PP és “clarament prematur” perquè no ha esgotat la via administrativa.

La Fiscalia del TC rebutja aturar la reforma del Codi Penal

La Fiscalia del Tribunal Constitucional s’ha pronunciat en contra d’acceptar les mesures cautelaríssimes reclamades pel PP en el seu recurs i ha anunciat que s’oposa a aturar la modificació del Codi Penal. Segons ha avançat El País, el TC hauria de tenir en compte l’opinió de la Fiscalia abans de prendre una decisió, però en casos excepcionals pot fer-ho sense escoltar les parts. Els populars basen el seu recurs en l’article 56.5 del tribunal, que estipula que el TC pot dictar mesures cautelars “en la resolució d’admissió a tràmit” d’un recurs, tot i que després es pot impugnar.