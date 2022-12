Aragonès estén la mà al PSOE per reformar l’elecció dels membres del TC

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat files amb el govern espanyol i ha estès la mà a Pedro Sánchez per poder reformar les normes l’elecció dels membres del TC, tot just després que el Tribunal Constitucional tombés les dues esmenes al Senat que reconfigurava l’escolliment dels membres del Tribunal Constitucional. La intenció de Sánchez era poder escollir els membres del TC per una majoria simple, ja que ara es fa per una majoria de 3/5 parts de les cambres. El Constitucional argumentava que el procediment no era el correcta, ja que s’havia d’establir a través d’un debat, i no per la via exprés que estava utilitzant Pedro Sánchez.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després del Consell Europeu / ACN

Una causa “no aliena”

Per aquest motiu, després de la resolució del TC, el govern espanyol ha optat per modificar-ho a través d’una proposició de llei. Aquí és on entre en joc Esquerra Republicana. Tant el president Aragonès, com el diputat al Congrés Gabriel Rufián, han estès la mà a PSOE i Podem per reformar la majoria conservadora al Tribunal Constitucional. De fet, en la sessió de control al Govern d’aquest dimecres al Parlament, Aragonès ha reivindicat que la crisi institucional de l’Estat “no és aliena” a la negociació del conflicte.

“Senyal que avancem”, ha apuntat el president. Aragonès també ha afirmat que la dreta espanyola s’ha aixecat “togues amunt” per impedir la renovació als organismes judicials, aprofitant la reforma del Codi Penal. El cap de l’executiu ha qualificat la polèmica de “crisi institucional de primer ordre” i d'”escàndol democràtic”.

ERC donarà suport a la reforma

Rufián també s’ha pronunciat en aquesta línia, tot i que ha recordat a Sánchez que “ja els vam dir que els pròxims serien vostès”. “Benvinguts a la guerra judicial de la seva democràcia exemplar contra segons qui. I ara què fem?”, ha dit el diputat republicà. De fet, assegura que el seu grup parlamentari “no mirarà cap a una altra banda” i donaran suport a la nova proposició de llei.