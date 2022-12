Junts retreu a Aragonès que l’independentisme no s’hagi reunit “cap vegada” des de la seva presidència

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha retret aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que l’independentisme “no s’hagi reunit cap vegada des de la seva presidència” en la sessió de control al Govern. “Ara farà dos anys de la seva investidura”, ha recordat el diputat de Junts per Catalunya.

Batet demana culminar el Primer d’Octubre

Amb això, el diputat de Junts ha fet una crida als partits independentistes a culminar “allò que vam començar el Primer d’Octubre”. “República, democràcia i llibertat”, reivindicava Batet al Parlament davant la mirada del president Aragonès. Sobre la crisi institucional espanyola, assegura que el president de l’executiu estatal, Pedro Sánchez, té una “memòria curta” i ha recordat les actuacions del Tribunal Constitucional contra l’Estatut del 2006, així com la suspensió del ple del Parlament que havia d’investir el president Puigdemont al gener del 2018.

Pere Aragonès i Laura Vilagrà entrant a la Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Alhora, ha assegurat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, deu tenir la "Memòria curta" i ha recordat les actuacions del Tribunal Constitucionals contra l'Estatut del 2006 i la suspensió del ple del Parlament que havia d'inverstir el president Puigdemont. "Ara els socialistes proven la seva medicina", diu el diputat de Junts per Catalunya, que ha recordat els recursos al TC que presentaven els socialistes contra algunes iniciatives de l'independentisme. "La democràcia espanyola està en fallida", ha considerat el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya.

Aragonès reivindica la negociació

Per la seva banda, el president Aragonès ha assegurat que “comparteix” el diagnosi d’Albert Batet sobre les actuacions del Tribunal Constitucional dels últims anys. Aragonès ha celebrat la mà estesa d’Albert Batet per trobar enteses entre els dos grups parlamentaris com són ERC i Junts. Tot i això, ha reivindicat la negociació amb el govern espanyol i “veu imprescindible” seguir sumant amb “mà estesa” per treballar perquè Catalunya decideixi lliurement el seu futur.