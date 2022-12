Junts, sobre la resolució del TC: “Han provat la seva pròpia medicina”

El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha recordat el ple que el Tribunal Constiticuional en el qual s’havia d’investir el president Puigdemont, així com quan el TC va suspendre la reforma de la llei de la presidència. “Cal recordar la quantitat de resolucions vinculades a l’autodeterminació i a la condemna de la monarquia al Parlament en el qual el TC va actuar”, recorda Albert Batet. “Han provat la seva pròpia medicina”, assegura el diputat de Junts.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, en una roda de premsa al Parlament / Mariona Puig

“El problema és l’Estat espanyol”

El diputat de Junts assegura que “fa anys que Espanya té un problema democràtic” i ha recordat les resolucions europees en aquest sentit. “El veritable problema és l’Estat espanyol, on hi manen els jutges”, assegura el diputat de Junts per Catalunya. Així mateix, ha recordat com el PSC i PSOE han presentat recursos al TC contra resolucions parlamentàries al Parlament de Catalunya i assegura que ara “els hi retorna com un boomerang”. Per això, Batet lamenta que “alguns ara facin escarafalls amb grans declaracions i durant anys s’hagin tapat els ulls”.

La memòria selectiva de Sánchez

Batet també ha llançat un missatge directe al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegurant que “deu tenir la memòria selectiva”, fent referència a la “complicitat” del PSOE i PSC. “Per als socialistes, quan actuen contra Catalunya és per actuar a favor de l’Estat de dret, en canvi, quan fan les seves lleis, ho denuncien”.

Batet també ha recordat la suspensió per part del TC de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, que va ser aprovat pel Parlament, el Congrés dels Diputats i a través d’un referèndum. “El TC va canviar el que la ciutadania havia votat. Allà comença tot”, recorda el president del grup parlamentari de Junts.