La dreta celebra la victòria de la democràcia contra “l’assalt de Sánchez”

Els partits de la dreta espanyola han celebrat la suspensió de la reforma judicial com una victòria de la democràcia contra “l’assalt de Sánchez” a l’estat de dret. El PP, que va presentar el primer recurs que ha tombat els canvis en el sistema d’elecció dels jutges, han aprofitat per treure pit de la decisió del Tribunal Constitucional i han enviat un missatge en clau electoral. El president del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la democràcia espanyola ha sortit “reforçada” i ha situat el PP com a “defensor d’Espanya i les seves institucions sense por ni cessions”.

Fonts de la direcció del PP han assegurat que l’estat de dret ha “triomfat” i han celebrat que hagi quedat enrere el “dia negre” que va viure el país la setmana passada quan el Congrés va votar la reforma legislativa que derogarà la sedició. “Avui la Justícia ha dit que no tot s’hi val a la política, que el govern es va saltar totes les línies vermelles”, han dit. Els populars acusen el govern de Pedro Sánchez d’intentar aprovar la seva agenda política “saltant-se la tramitació prevista i eludint els més mínims controls parlamentaris”.

“El TC no s’ha deixat influir per les pressions del govern i ha emparat els diputats del PP. Però ha fet molt més que això: ha defensat tots els espanyols i el nostre estat de dret de la deriva autoritària i antidemocràtica de Sánchez”, han insistit fonts pròximes a Feijóo.

Feijóo i Abascal conversen en la desfilada militar del 12-O a Madrid / Europa Press

Abascal manté la seva moció i anuncia més accions judicials

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisat Pedro Sánchez que aprofitaran la via oberta pel TC per presentar més accions judicials sempre que considerin que el govern espanyol s’extralimita i ha insistit que presentaran la moció de censura contra ell. Amb tot, Abascal considera que la resolució de l’alt tribunal “hauria d’aturar, de moment, l’assalt de Sánchez”, tot i que “no hi ha res guanyat perquè manté el seu pla per perpetuar-se” al poder.

El partit ultra també ha reclamat al TC que resolgui el seu recurs d’empara per aturar la tramitació de la derogació del delicte de sedició. Vox considera que mentre la resta de les modificacions del Codi Penal continuïn endavant “el cop no s’haurà aturat” i ha acusat Sánchez d’atorgar “immunitat” als independentistes.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en una sessió plenària en el Congrés dels Diputats / Eduardo Parra

Cs acusa Sánchez de “passar la piconadora”

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, també s’ha mostrat satisfeta per la decisió del TC. “Guanya la democràcia i perd Sánchez”, ha dit. “El govern i els partits que li donen suport han d’acatar-lo i acceptar les regles de la democràcia”. El diputat Edmundo Bal ha acusat el govern espanyol de passar per sobre dels drets de l’oposició. “En democràcia, el respecte al procediment legislatiu és essencial. La supèrbia del govern va passar la piconadora totalitària contra el criteri dels lletrats” ha tingut conseqüències.