PP i Vox demanen a la Mesa del Senat que freni la reforma del codi penal

El PP i Vox han instat aquest divendres a la Mesa del Senat a frenar la tramitació de la reforma del codi penal que modifica les penes per malversació, canvia el Tribunal Constitucional i deroga el delicte de sedició. Aquesta tramitació es farà al Senat el dimarts 20 de desembre, un dia després que el TC es pronunciï sobre el recurs del PP per frenar el recorregut parlamentari de la reforma. En un escrit al qual ha tingut accés l’agència de notícies Europa Press, el PP demana la suspensió de la tramitació de la proposició de llei al Senat amb l’argument que no tramitar-la com a projecte de llei és un “evident frau de llei” per tal d'”evitar la literalitat de l’article 561 de la Llei orgànica del Poder Judicial” i “no recaptar els informes pertinents del CGPJ, del Consell Fiscal i del Consell d’Estat”.

Els populars també han criticat en aquest escrit la urgència de la tramitació per desencallar els pressupostos de l’Estat per al 2023 i ho ha titllat d'”incomprensible” donat que és una reforma “important per a la salvaguarda del nostre ordenament Constitucional”. “Tota decisió que afecti elements substancials del sistema de protecció criminal del nostre Estat de Dret i ordenament constitucional, exigeix un debat i estudi profund i substancial, per respecte a tots els grups parlamentaris i als sectors implicats”, ha defensat el portaveu parlamentari del PP, Javier Maroto, en declaracions a la premsa.

El vicesecretari d’Organització del PP, Javier Maroto, en roda de premsa al carrer Génova de Madrid / ACN

Esmenes “clarament inconstitucionals”

A banda, en l’escrit que han enviat a la Mesa del Senat, el PP ha fet referència a l’admissió d’esmenes del PSOE i Unides Podem en la Comissió de Justícia del Congrés, concretament les relatives als nomenaments dels magistrats del Tribunal Constitucional i les majories parlamentàries exigides per a ser triats membres. Segons el PP, són “clarament inconstitucionals” malgrat que “estan en el text remès al Senat”.

Per acabar, el PP ha recordat que encara hi ha pendent de resoldre’s un recurs d’empara que van presentar davant el TC i on sol·licitaven mesures cautelars per impedir la tramitació d’aquest canvi en el codi penal que afecta directament el mateix tribunal. Com que “encara no hi ha pronunciament”, el PP demana a la Mesa que freni la tramitació de la norma.