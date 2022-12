Guerra entre PP i Vox: la ultradreta torpedina els pressupostos d’Ayuso

Vox ha declarat la guerra al PP a la Comunitat de Madrid en torpedinar els pressupostos de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. El partit d’ultradreta ha votat en contra del dictamen dels comptes, el que la pràctica suposa que no podran arribar al ple i per tant no hi haurà pressupostos madrilenys per a l’any que ve. Això suposarà que Ayuso hagi de prorrogar els actuals. De seguida que s’ha conegut el vot en contra de Vox el PP ha sortit a defensar Ayuso. “Un informe demostra que el PP no té la culpa ni tampoc la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ni els funcionaris de l’Asamblea de Madrid”, ha defensat el portaveu del PP a la cambra madrilenya, Pedro Muñoz Abrines. Els populars culpen directament a Vox i a la portaveu del partit d’ultradreta, Rocío Monasterio, i els han acusat d’haver començat una “fugida cap endavant”.

El portaveu del PP ha demanat que “ningú s’enganyi” perquè “la responsabilitat del que ha passat i que no hi hagi pressupostos és només perquè Vox i la senyora Monasterio van presentar tard i malament les seves esmenes“. “Està clar que la solució no passava per fer el mateix que fa Sánchez al Congrés, que es canviar pressupostos per altres coses”, ha defensat Muñoz Abrines, que ha titllat la maniobra de Vox de “fugida cap endavant”. “No li anàvem a donar suport i al final el que ha passat és que la senyora Monasterio ha perjudicat greument els madrilenys, que es queden sense pressupost”, ha criticat.

Iván Espinosa, Santiago Abascal, Rocío Monasterio i Javier Ortega Smith

Una “bonica foto” per a l’esquerra

A banda, Muñoz Abrines ha lamentat que Vox hagi regalat “una bonica foto i una victòria a l’esquerra madrilenya” i hagi “erosionat” una institució com la Comunitat de Madrid “de les poques que queden per fer contrapès al senyor Sánchez”. Sobre el president espanyol ha dit que Vox pretenia fer el mateix intercanviant vots per als pressupostos per altres qüestions. Aquest matí Santiago Abascal ha estès la mà a Ayuso per parlar dels comptes a canvi de negociar altres aspectes, però el PP ho ha rebutjat i tot ha acabat amb una crisi de la dreta sense precedents.