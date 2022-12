PP i Vox aniran al TC per la reforma del Codi Penal: “Amnistia de colpistes i corruptes”

Ofensiva de la dreta per tombar totes les reformes del Codi Penal que s’estan negociant al Congrés dels Diputats. El PP i Vox han avançat que recorreran al Tribunal Constitucional la derogació de la sedició, la reforma de la malversació i els canvis en la renovació dels magistrats del mateix TC. Els dos partits volen aprofitar la modificació del Codi Penal per desgastar el govern espanyol per les suposades concessions a l’independentisme de cara a les eleccions municipals del 2023, on els populars aspiren recupera el tron de primera força estatal.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fins i tot ha anat més enllà i ha assegurat que ho denunciarà davant la Unió Europea: “El govern intensifica a contrarellotge els seus atacs a les institucions i el nostre estat de dret”, ha denunciat Feijóo en una piulada. El dirigent popular s’ha mostrat indignat per la maniobra del PSOE per esquivar el bloqueig del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per evitar la renovació de magistrats del TC a través d’una reforma legal exprés. El PP, que fa quatre anys que posa traves per renovar el mateix CGPJ, no veu amb bons ulls que les maniobres de Pedro Sánchez.

Els diputats de Vox Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros i Javier Ortega Smith al Congrés / ACN

Abascal vol frenar l’assalt de Sánchez a les institucions

El president de Vox, Santiago Abascal, també ha anunciat que anirà al Constitucional per parar els peus al president espanyol. “L’assalt a les institucions de l’autòcrata Sánchez s’accelera amb el suport dels seus socis separatistes. Amnistia de colpistes i corruptes i cop a l’article 159.3 de la Constitució Espanyola per assaltar el TC amb els seus còmplices”, ha escrit Abascal en una piulada. El partit ultra anirà al TC “sí o sí” perquè estan en joc la “unitat [d’Espanya] i la democràcia”.

La secretària general del PP i portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, ha acusat Pedro Sánchez d'”abús de poder” i ha assegurat que és “capaç absolutament de qualsevol cosa” per mantenir-se a la Moncloa. La dirigent popular ha titllat la modificació del Codi Penal de “mercadeig amb la llei” per complir amb l'”únic bé jurídic a protegir”, és a dir, l’estabilitat del govern de coalició del PSOE i Podemos. “En això es basa absolutament tot”.