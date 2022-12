El TC admet el recurs del PP i comença a debatre la suspensió de la reforma judicial

El ple del Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit el recurs del PP contra les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d’elecció i arribada dels dos candidats al TC que ha de nomenar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Alhora, ha rebutjat les recusacions d’Unides Podem i PSOE contra dos magistrats. Ara haurà de debatre la petició del PP per suspendre urgentment la tramitació al Senat de les dues esmenes sobre el TC incloses en el paquet de la reforma legislativa que, sense que hi tingui cap relació, també serveix per retocar el Codi Penal en els articles de la sedició, els desordres públics i la malversació.

Un TC dividit

Segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press, totes dues decisions, l’admissió a tràmit i el rebuig de les recusacions contra el president del TC, Pedro González-Trveijano, i el magistrat Antonio Narváez, s’han adoptat amb els 6 vots de la majoria conservadora, enfront de 5 de la minoria progressista.

En un principi el TC havia de resoldre el recurs del PP dijous passat, hores abans de la votació al Congrés que va aprovar la reforma legislativa, però finalment va decidir posposar-la fins aquest dilluns perquè els cinc magistrats progressistes van demanar més temps per estudiar tota la documentació d’última hora aportada pel PSOE i Podemos. Per la seva banda, la Fiscalia del Tribunal Constitucional s’havia oposat a les mesures cautelaríssimes reclamades pel PP, una opinió que l’alt tribunal hauria de tenir en compte, però que en casos excepcionals es pot ignorar si així ho justifiquen els magistrats.

Guerra de recursos al Tribunal Constitucional

La reforma legislativa en curs s’ha convertit en l’últim camp de batalla entre el PSOE i el PP, que es juguen l’hegemonia política en les pròximes eleccions municipals del maig del 2023, que de retruc es convertiran en un termòmetre de cara a les generals que tindran lloc a finals d’any. Els dos partits majoritaris, amb Podemos com a actor convidat, han dut a terme una guerra de recursos al TC. Després del recurs d’empara del PP per intentar frenar la modificació del sistema d’elecció dels magistrats de l’alt tribunal, els socialistes han contraatacat amb diversos escrits, primer per personar-se com a part interessada i després per recusar magistrats.

El PSOE considerava que el president del TC, Pedro José González-Trevijano, i el magistrat Antonio Narváez no estaven capacitats per decidir sobre les mesures cautelaríssimes que reclama el PP perquè van ser nomenats pel govern de Mariano Rajoy. Podemos també va recusar el mateix González-Trevijano i el ponent de la resolució, Enrique Arnaldo, perquè no els considerava imparcials per resoldre el recurs dels populars.