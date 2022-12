Junts veu l’acord pel pressupost “lluny” i demana tres macroprojectes

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat aquest dilluns que l’acord sobre el projecte de Pressupostos de 2023 encara està lluny després de demanar al Govern de Pere Aragonès que no renunciï a l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, al Hard Rock i al Quart Cinturó. “Ens sorprendria que Aragonès renunciés a aquests tres projectes quan hi ha alcaldes del Vallès i de Tarragona que comparteixen la importància d’aquests projectes”, ha destacat en roda de premsa, on ha afegit que també esperen abordar amb l’Executiu cetalà el mapa de les inversions territorializadas. Sense aquests i altres aspectes, Rius ha avisat que el possible acord “encara està lluny” perquè, al seu judici, hi ha diferències importants.

El portaveu de Junts, Josep Rius, en una roda de premsa / ACN

Demana al Govern que es mogui

“És important que el Govern es mogui. Menys paraules i més fets”, ha reclamat el portaveu de Junts, que ha recordat a l’executiu català que l’acord aconseguit amb els comuns sobre els comptes no és suficient per a tirar-les endavant. Segons Rius, també mantenen diferències en la negociació en el capítol fiscal, en el qual Junts demana ajustar la càrrega impositiva, i en tot el relatiu al procés independentista.

Així, ha demanat un Govern que treballi “per la independència, per reduir les actuals estructures amb el Govern i per augmentar la sobirania de Catalunya en tots els àmbits”. “La resposta del Govern ha estat vincular tot això a un acord de claredat, que no es va aprovar en el Parlament i que no té cap mena de recorregut”, ha lamentat Rius, que creu que és una resposta condicionada als acords d’ERC a Madrid.

Sobre la reunió d’aquest dilluns del Tribunal Constitucional, ha apuntat que Espanya “és una democràcia imperfecta en la qual no respecta la separació de poders”, a més d’afegir que Catalunya ja va sofrir, al seu judici, les conseqüències d’això.

