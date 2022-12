Sàmper acusa Madí d’ordir la seva destitució com a revenja per cessar Duart

L’exconseller d’Interior Miquel Sàmper ha acusat l’empresari i ex-alt càrrec de CDC David Madí d’ordir un pla per aconseguir la seva destitució. En una entrevista a RAC1, Sàmper ha assegurat que Madí va pressionar Junts per evitar que pogués revalidar el càrrec quan es va formar el nou govern de Pere Aragonès. L’exconseller està convençut que Madí va maquinar per deixar-lo fora del Govern –malgrat que ERC es va quedar Interior en el repartiment de carteres– perquè quan va assumir el càrrec el primer que va fer va ser cessar el número dos del departament, Brauli Duart.

Sàmper ha acusat Madí de sotmetre’l a una pressió “asfixiant” només entrar a la conselleria. “Ell em diu: ‘No toquis a ningú, perquè tothom és meu’, i en la següent frase assenyala Brauli Duart, el secretari general d’Interior, perquè era un home de la seva absolta confiança”. Fa ara dos anys, Sàmper va assegurar que havia “tallat de soca-rel” qualsevol sospita sobre la influència de Madí al departament fulminant Duar. “Vaig fer la destitució que es volia evitar”, va dir llavor en el marc d’una compareixença al Parlament.

David Madí surt d’un judici a la Ciutat de la Justícia / Europa Press

L’advocat creu que aquella decisió va suposar la fi de la seva carrera política al Govern. “Madí té la capacitat de posar i treure consellers, almenys després de les eleccions del 14-F”, ha insistit Sàmper, que ha apuntat a la bona relació de l’empresari amb l’exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez.

Sàmper nega que hi hagi “microvillarejos” als Mossos

Sàmper també ha contradit Madí i ha negat que als Mossos d’Esquadra hi hagi “microvillarejos” que es dediquin a filtrar informació amb finalitats polítiques, tal com va etzibar l’empresari fa uns dies. “Vaig evitar ser un peó seu”, ha dit l’exconseller. “Tenir la llibertat de no dependre de ningú en res a la vida val molt”, ha replicat.