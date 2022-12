La resolució del TC fractura el Congrés i encén les alarmes de la Moncloa

La decisió del Tribunal Constitucional de suspendre cautelarment la tramitació de la reforma judicial impulsada pel govern espanyol per canviar el sistema d’elecció dels magistrats del TC ha provocat un terratrèmol al Congrés dels Diputats i ha encès totes les alarmes de la Moncloa. Mentre el PSOE i Podemos rebien la notícia amb una barreja d’estupefacció i indignació, els partits de la dreta han celebrat la resolució del TC com una victòria de la democràcia i ja han avisat que recorreran a la via judicial sempre que els faci falti per “atura l’assalt de Sánchez”.

Després de gairebé una setmana de dubtes i debats interns, el Tribunal Constitucional ha optat per la confrontació directa amb el govern de Pedro Sánchez i la majoria progressista del Congrés dels Diputats. La votació, a última hora de la nit, es va resoldre amb un ajustat 6 a 5 després que el sector conservador fes valdre la seva majoria. Hores abans el mateix TC havia rebutjat les peticions de recusació que el PSOE i Podemos havien fet contra el president del tribunal, Pedro González-Trevijano, i Antonio Narvaéz, que d’haver-se inhibit haurien canviat la relació de forces.

D’aquesta manera, el ple del TC ha pres una decisió històrica i de conseqüències incertes com és aturar la deliberació i la votació al Senat de les dues disposicions finals de la modificació el Codi Penal, que canviaven el sistema de votació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el funcionament del mateix TC. El secretari del ple de l’alt tribunal ja ha notificat la resolució al Senat i, malgrat que l’escrit no incorpora cap advertència al president de la cambra alta, Andrés Gil, perquè aturi la tramitació de les dues esmenes, aquest ja ha anunciat que acata la decisió.

La Moncloa s’indigna, però descarta desobeir el Tribunal Constitucional

La resolució del Tribunal Constitucional ha caigut com una gerra d’aigua freda a la Moncloa, que manté un pols tens amb la cúpula judicial des de fa anys. Després de molts estira-i-arronses, Pedro Sánchez pretenia forçar el CGPJ a nomenar els seus dos magistrats al TC amb una jugada arriscada que no ha sortit bé. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha comparegut aquesta nit per valorar la decisió del TC i ha assegurat que la Moncloa acatarà la resolució encara que la considera d’una “gravetat màxima” perquè atura l’activitat legislativa del Congrés i “afecta els fonaments de la democràcia”.

El ministre de la presidència, Félix Bolaños, durant una roda de premsa al Palau de la Moncloa / ACN

“El TC ha aturat la seva pròpia renovació pendent des de fa sis mesos, i ho han fet magistrats que amb el seu vot han decidit el seu propi futur”, ha lamentat Bolaños, que ha acusat el PP de voler “controlar el parlament quan tenen majoria i quan no la tenen”. El ministre de la Presidència ha assenyalat que la polèmica decisió del TC “no és un conflicte entre partits ni institucions, sinó un conflicte entre els que complim la Constitució i els que ela incompleixen fa quatre anys” i ha enviat un missatge de pessimisme pel futur. “Avui lamentablement s’ha obert aquesta porta i no sabem on ens portarà”.

La dreta celebra el triomf de democràcia sobre Sánchez

Els partits de la dreta espanyola han celebrat la decisió del TC com un triomf de la democràcia sobre Pedro Sánchez i els seus socis de coalició. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la democràcia espanyola ha sortit “reforçada”. Feijóo ha aprofitat la resolució del TC per llançar un missatge en clau electoral i situar el PP com a defensor d’Espanya i de les seves institucions “sense por ni cessions, des de la moderació i la raó” i enfront “el soroll i les pressions”. Els populars esperen ara que el govern espanyol acati la resolució i suspengui la tramitació de les dues polèmiques esmenes.

Feijóo i Abascal conversen en la desfilada militar del 12-O a Madrid / Europa Press

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisat Pedro Sánchez que la formació d’ultradreta vol tirar endavant la moció de censura contra ell i ha amenaçat amb més accions judicials si el president espanyol no acata la decisió. “No hi ha res guanyat perquè continua amb el seu pla de perpetuar-se i és capaç de desobeir el tribunal”, ha dit. Malgrat tot, Abascal considera que la decisió del TC “hauria d’aturar, de moment, l’assalt de Sánchez”. El partit ultra espera ara que el TC també resolgui el seu recurs d’empara per aturar la derogació del delicte de sedició.

El Congrés i el Senat també acaten la decisió del TC d’aturar la reforma judicial

Tampoc hi haurà xoc institucional entre les Corts Generals i el Tribunal Constitucional. La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha avançat que la cambra baixa acatarà la decisió del TC. “L’actuació del Congrés no pot ser sinó una, el compliment de la decisió”, ha dit. Batet ha lamentat que la resolució del TC és una decisió “sense precedents en la història de la jurisdicció constitucional d’Espanya” i ha insistit que batallaran per “defensar l’autonomia parlamentària” durant la resolució del recurs del PP.

El president del Senat, Andrés Gil, ha assegurat que la postura del TC és un pas “de difícil retorn” i ha criticat que el tribunal hagi pres la decisió “sense haver escoltat les Corts generals” és “un trist punt d’inflexió” en la història parlamentària recent del país. Gil ha anunciat que la cambra alta també estudia les vies per “preservar l’autonomia parlamentària” i ha acusat el PP d’instrumentalitzar el TC.