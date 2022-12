La CUP recorda la retallada de l’Estatut: “Va fer-ho una majoria progressista del TC”

El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya Xavier Pellicer ha recordat la retallada l’any 2010 de l’Estatut del 2006 i ha constatat com va ser una “majoria autoanomenada progressista al Tribunal Constitucional” qui ho va executar. També ha posat sobre la taula l’intent de suspendre el ple del Parlament que havia de debatre els resultats del 9-N el 2015, així com “les argúcies que utilitza el PP són les que utilitzava el 2017 el PSOE per dissoldre el Parlament”, fent referència al 155.

Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Posa sobre la taula el 155 i el 9-N

“D’aquells pols venen aquests fangs”, assegura el diputat anticapitalista, que ha recordat com el TC ja ha suspès més de 40 lleis catalanes com la del límit del lloguer. Per això, ha instat al president de la Generalitat a lluitar per avançar cap a l’autodeterminació a partir de la ruptura amb la Constitució. La CUP considera que no hi ha una altra manera. Pellicer: Les argúcies que utilitza el PP són les que utilitzava el 2017 el PSOE per dissoldre el Parlament. Va ser una majoria progressista la que va retallar l’Estatut del 2006 i va ser el 2015 que van demanar de suspendre el ple dels resultats del 9-N. D’aquelles pols venen aquests fangs. El TC ja ha suspès 40 lleis catalanes i va validar el 155. No aconseguirem en avançar cap a l’autodeterminació si no és a partir de la ruptura amb la constitució. “No ho aconseguirem amb intercanvis de cromos de pressupostos”, ha dit Pellicer davant dels aplaudiments d’alguns diputats de Junts.

Aragonès estèn la mà a la CUP

Per la seva banda, el president de la Generalitat ha volgut tornar a marcar perfil i ha constatat la seva aposta per la negociació. “Persistim en trobar una resolució del conflicte polític amb l’Estat, que sigui el més a prop possible a l’amnistia i a l’autodeterminació”, ha dit el president Aragonès. De fet, el cap de l’executiu considera que “tot el que està passant al Congrés no és aliè” i ha tornat a estendre la mà als anticapitalistes per “sumar forces”.