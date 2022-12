La CUP, sobre la crisi institucional espanyola: “Per cop d’Estat, el del 155”

Els diputats de la CUP al Parlament de Catalunya Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer han valorat la crisi institucional espanyola arran de la resolució del TC que suspenia la reforma del poder judicial. “Per cop d’Estat, el del 155 que va enviar el Govern a la presó i a l’exili”, assegurava el diputat de la CUP Xavier Pellicer. De fet, ha comparat la tensió entre el Congrés, el Senat i el poder judicial amb els fets d’octubre del 2017, quan, de la mà del PSOE, “es va dissoldre el parlament i vulnerar el dret a l’autodeterminació de Catalunya”.

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer aquest diumenge en un acte sobre les municipals a Mollerussa Data de publicació: diumenge 04 de desembre del 2022, 13:58 Localització: Mollerussa Autor: Anna Berga

Actuació del TC a Catalunya

De fet, també ha recordat com el 2010, un Tribunal Constitucional progressista, va “retallar l’Estatut del 2006”, així com l’any 2015 van intentar suspendre el ple del Parlament que havia de debatre el resultat del 9-N. A més, també ha posat sobre la taula els cops que l’espanyolisme ha portat plens del Parlament al Tribunal Constitucional l’any 2017. “L’utilització del poder judicial per impedir marcs democratitzadors és una constant del PP i PSOE”, afirmava Pellicer en roda de premsa al Parlament. De fet, considera que el TC és “conservador” de per sí, ja que “mai tenen en discussió la unitat d’Espanya”.

A més, els cupaires han denunciat la reforma judicial que pretenia impulsar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui volia que el sistema de canvi de jutges al TC es pogués fer per majoria simple, mentre que ara es fa per majoria de 3/5. “La reforma no és cap obertura en clau conservadora. És part de la pugna de poders assentats sobre el franquisme. L’única via per avançar és la ruptura amb la constitució”, deien els cupaires.

“Pressupostos del Hard Rock”

Per la seva banda, Eulàlia Reguant ha volgut valorar els pressupostos i els ha definit com “l’estabilització d’un acord a tres bandes”, fent referència als pressupostos a Madrid, a Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. “Diu molt dels pressupostos que Foment els vulgui aprovar. Això constata que les transformacions estructurals no hi són ni hi seran”, assegura Reguant. De fet, també ha titllat els pressupostos de “comptes del Hard Rock” i ha preguntat als comuns si els aprovaran. “Els comuns aprovaran els pressupostos del Hard Rock? No hi ha cap gran transformació”, diu Reguant en roda de premsa al Parlament. De fet, ha denunciat l’augment de l’IRSC del 8%, que “no arriba arreu”, ja que passa de 664 euros mensuals actuals als 717 euros. “És un índex congelat des del 2010 i el cost de la vida ha pujat molt més”, recorda l’anticapitalista.