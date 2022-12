L’executiu català insta el govern espanyol a “tombar l’aliança políticojudicial”

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha instat el govern espanyol a “tombar l’aliança político-judicial” al Tribunal Constitucional, i ha criticat que el president de l’executiu estatal, Pedro Sánchez, hagi dit aquest dimarts que Espanya és una gran democràcia, ja que considera que no és moment de posar-se d’exemple.

En roda de premsa després del Consell Executiu del Govern, Plaja ha assegurat que Catalunya va ser el “banc de proves” del Tribunal Constitucional després de l’ocorregut amb la suspensió per part d’aquest òrgan judicial de la votació al Senat per a modificar la forma d’elecció dels membres d’aquest alt tribunal.

Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

“Espiral antidemocràtic”

“Primer va ser Catalunya, com ningú va aixecar la veu avui se senten forts”, ha alertat Plaja, que ha afirmat que a Espanya hi ha una desacomplexada politització de la justícia i ho ha emmarcat en una perillosa “espiral antidemocràtica”. Per a la portaveu de l’executiu català, el que està passant amb el Tribunal Constitucional és “una vulneració plena de la democràcia i les institucions”, i ha afegit que des de Catalunya ja van avisar que això passaria.

“Mantenen unes majories caducades per a lluitar contra la política des de la justícia”, ha criticat Plaja, que ha alertat de la gravetat d’aquesta situació, que suposa frenar una iniciativa legislativa sense que encara hagi estat aprovada. De fet, ha demanat al govern espanyol que “planti cara” contra les “institucions segrestades”.

El procés no s’ha acabat

D’altra banda, davant les afirmacions del govern espanyol que considera que el procés s’ha acabat, Plaja ho nega i considera que el procés “segueix ben viu”. “Com casa que hi hagi una taula de diàleg i neguin que hi hagi un conflicte?”, ha dit la portaveu del Govern, que nega les declaracions de l’executiu estatal. De fet, ha recordat com encara hi ha represaliats i com hi ha una majoria que opta per la independència de Catalunya.