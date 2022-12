El Govern aprova la pròrroga pressupostària enmig de les negociacions

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts al matí el decret que regula i estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat del 2022 per al 2023 enmig de les negociacions amb el PSC i Junts per Catalunya. Els comptes seran vigents el proper 1 de gener després de la seva publicació al DOGC.

Ajustaments temporals

En aquest sentit, es prorroguen els crèdits inicials de les despeses de tots els

departaments de la Generalitat i el seu sector públic, a excepció dels crèdits per

a despeses destinades a programes o actuacions que finalitzen a finals d’aquest

exercici. Les despeses de capítol 1 (despeses de personal) s’ajusten a les

dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2022, mentre que, pel que fa

a la resta de capítols, es prorroguen els crèdits inicials del 2022 ajustats a

l’estructura orgànica actual.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / ACN

La portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, ha assegurat que “esperen que no es prorroguin gaire”. “No hi ha cap element substancial perquè no es pugui tancar cap acord”, ha dit Plaja fent pressió al PSC i Junts. La portaveu de l’executiu considera que la pròrroga perjudica “a qui ha de sortir-ne beneficiat”. Cal aparcar els interessos de partit per posar els ciutadans al centre. Són els pressupostos més alts de la seva història”, ha afirmat Plaja demanant als partits que “no juguin amb el calendari”. Plaja també ha descartat vincular de les negociacions el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’Aeroport del Prat i afirma que ja hi ha acords en matèria sectorial.

L’executiu també ha aprovat el Decret llei de necessitats financeres del sector públic

en pròrroga pressupostària. Aquesta norma permet a la Generalitat i a les

entitats del seu sector públic formalitzar operacions d’endeutament en qualsevol

modalitat mentre no s’aprovin els nous comptes. D’aquesta manera,

l’administració catalana podrà fer front a les amortitzacions que vencen durant

l’exercici 2023 i que no poden ajornar-se.

Modificacions en l’impost de patrimoni

A més, el Govern ha aprovat avui un decret llei que introdueix modificacions a l’impost

sobre patrimoni per equiparar-lo al nou impost de solidaritat a les grans fortunes

promogut per l’Estat, tal com havien pactat amb els comuns. Segons l’executiu, aquestes modificacions, de caràcter tècnic, “seran temporals”. La seva vigència estarà vinculada a l’existència del nou impost estatal, que inicialment té una durada prevista de dos anys. Les modificacions plantejades al decret llei, per tant, també seran vàlides durant dos anys.

Si no es realitzessin aquestes modificacions, la Generalitat de Catalunya podria

perdre recaptació en favor de l’Estat. L’objectiu dels canvis, en conseqüència,

és ajustar les tarifes per tal que l’Agència Tributària de Catalunya no es quedi

sense uns ingressos que anirien a parar a la Hisenda espanyola.