ERC apressa a Junts i PSC i torna a posar sobre la taula aprovar els pressupostos a Govern sense acord

La secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha dit aquest dilluns que no hi ha “esculls insalvables” que impedeixin un acord per als pressupostos de 2023 amb PSC-Units i amb Junts, després que la setmana passada ja s’aconseguís un acord amb els comuns. “Si algú vol dilatar per dilatar pensant que així pot fer mal al Govern, que pensi que a qui fa mal de veritat és a la ciutadania”, ha assegurat en una roda de premsa, en la qual ha afirmat estar satisfeta de l’acord aconseguit amb els comuns.

Vilalta ha recordat que ja hi ha hagut “moltes reunions sectorials i tècniques” amb PSC-Units i Junts i que ja s’ha avançat i obtingut principis d’acord amb ells, per la qual cosa ha insistit a no deixar passar un dia més sense tenir uns Pressupostos.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta | ACN

Negociacions “discretes i positives”

Preguntada per la petició del secretari general de Junts, Jordi Turull, que hi hagi “més voluntat de negociació, menys retrets i més humilitat” en la negociació dels comptes, la republicana ha defensat que les negociacions sempre s’han dut a terme de manera discreta i positiva.

En relació a l’acord amb els comuns, Vilalta ha dit que a ERC no li consta que PSC-Units i Junts hagin expressat cap incompatibilitat amb aquest pacte, i ha apel·lat a la responsabilitat dels dos partits amb els quals mantenen negociacions.

Desvincula els magroprojectes de les negociacions

Sobre els advertiments del PSC, que consideren “fonamentals” les seves peticions sobre el projecte del Hard Rock, la B-40 i l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat per a donar suport a uns pressupostos, Vilalta ha insistit que aquestes qüestions no són projectes pressupostaris. Ha sostingut que l’últim informe sobre el projecte del Hard Rock va ser desfavorable, i que l’aeroport i la B-40 són infraestructures d’Estat: “Això no depèn dels pressupostos de la Generalitat, sinó dels Pressupostos Generals de l’Estat”. Preguntada per la possibilitat que ERC pugui aprovar els comptes en el consell executiu si les negociacions amb PSC-Units i Junts no prosperen, Vilalta ha admès que és una opció que està sobre la taula: “A qui més esperem? S’ha fet una bona feina i és moment de concretar acords. És evident que, si seguim així, el Govern haurà de pensar-s’ho”.