L’OCDE critica el desinterès d’Espanya per perseguir els suborns a l’estranger

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha criticat el desinterès d’Espanya per perseguir els suborns a funcionaris estrangers. En el seu últim informe, l’organisme internacional reclama a l’estat espanyol que reforci “urgentment” les mesures per perseguir aquesta mena de suborns i ha lamentat que els jutges tenen poc temps per investigar els casos que els arriben, la qual cosa provoca que la majoria de denúncies es tanquin de “forma prematura”. Això fa que Espanya dugui a terme una persecució “inadequada” de l’activitat criminal vinculada als suborns procedents de l’estranger.

L’OCDE també creu que les últimes mesures aprovades per Espanya han donat resultats “extremadament baixos” i reclama més protecció per als denunciats i un major període de prescripció del delicte, que ara està fixat en cinc anys. De fet, l’organització recorda que 20 anys després de l’entrada en vigor de la convenció per prevenir el suborn de funcionaris estrangers només s’ha condemnat dues persones en un mateix cas i cap empresa ha estat sancionada malgrat les sospites fundades de l’Agència Tributària.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en un fòrum sobre transparència i fiscalitat de l’OCDE / Europa Press

Pocs avenços en una dècada de revisions sobre suborns

“Malgrat que Espanya disposa d’un sistema efectiu per detectar potencials crims, això no es trasllada en un increment significatiu de les detencions per part de les autoritats”, lamenta l’OCDE. Des de l’inici de la Fase 3 de l’avaluació l’any 2012, Espanya ha obert 46 noves investigacions per denúncies de suborns a l’estranger i actualment té 25 casos en marxa, però fins ara només s’ha processat quatre persones. De fet, els examinadors retreuen a Espanya que no sigui més contundent i utilitzi més sovint “mesures coercitives com el registre i el comís”.

Per augmentar l’obertura de nous casos, l’organització internacional insisteix a reclamar de manera “urgent” una llei de protecció dels informadors alineada amb els estàndards internacionals, que les fiscalies tinguin més temps de perseguir els casos i que es promogui una actitud més estricte contra la corrupció al teixit empresarial. Tal com preveuen els mecanismes de l’OCDE, Espanya disposa ara d’un any per introduir reformes en el seu sistema legal per perseguir els suborns i a finals del 2023 se celebrarà una vista oral perquè Espanya informi l’OCDE dels avenços aconseguits, mentre que el 2024 haurà d’enviar un informe per escrit concretant les reformes.